Sedmdesátiletý Vladimír Košek odešel na začátku tohoto týdne z domova v Ječné ulici a doposud se nevrátil a ani o sobě nedal vědět. Doma nechal veškeré doklady, peníze i mobilní telefon.

Liberečtí kriminalisté pátrají po 70letém muži z Liberce. | Foto: PČR

Rodina pohřešovaného se obrátila na policii a po seniorovi, který může být v ohrožení života, pátrají liberečtí kriminalisté. „Veškeré informace o výskytu či pohybu pohřešovaného muže, sdělte prosím policistům na kterékoli policejní služebně nebo prostřednictvím bezplatné linky 158,“ vyzval veřejnost krajský mluvčí policie Vojtěch Robovský.

Vladimír Košek měří 175 až 176 centimetrů a jeho zdánlivý věk se pohybuje od 71 do 75 let. Pohřešovaný má rovné, šedé vlasy a hnědé oči. Naposledy byl spatřen v neděli 28. ledna ráno. Na sobě by měl mít zelené kalhoty, hnědo-béžovou bundu a černý batoh.

„Opatření, která se v souvislosti s jeho vypátráním doposud realizovala, to jest veškeré prověrky v rodině, u známých, v nemocnicích, na nádražích a na místech možného výskytu, byla zatím neúspěšná,“ dodal Robovský.