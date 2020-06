FOTO: Viník požáru liberecké Severochemy má splácet 37 milionů a hrozí mu vězení

Krádeží za pár tisíc korun způsobil firmě Severochema její zaměstnanec škodu za několik desítek milionů. Tak by se dal shrnout případ Jiřího Macha, který u Okresního soudu v Liberci čelí obžalobě z přečinu obecného ohrožení z nedbalosti. Hrozí mu dva až osm let za mřížemi a splácení škody až do konce života.

Požár v areálu Severochemy | Video: Deník

Severochema původně žádala náhradu škody ve výši 81 milionů, kdy částka zahrnovala požadavek za ušlý zisk a náklady na obnovení provozu. Při včerejším jednání však došlo ke změně. Firma coby poškozený subjekt podala nový návrh, v němž žádá náhradu škody 37 milionů a 226 tisíc korun. Měl dluhy a exekuce Jako odůvodnění uvedla Severochema, že jí byla vyplacena pojistka, a žádá tak, aby byla vyplacená částka odečtena od původního vyčíslení náhrady škody. „Požár znamenal praktické zastavení rozvoje firmy. Byla to velká škoda a poslední tři roky jsme pracovali na obnově výroby,“ řekl předseda představenstva Roman Hrnčíř. Soud s chemikem, který měl způsobit požár Severochemy, se možná vrátí na počátek Přečíst článek › Mach se rozhodl u soudu nevypovídat. Jeho životní situaci ale popsal svědek Zbyněk Zach, se kterým obžalovaný pracoval. „Vím, že měl velké dluhy a exekuce. Do firmy nám na služební číslo volaly firmy jako Home Credit a Cetelem a sháněli Macha,“ uvedl Zach. Ten tušil, že na jejich místě dochází ke krádeži, dokonce si vyfotil podezřelé kanystry na pracovišti. Svěřil se s tím své přítelkyni a matce, které obě pracují v Severochemě. Podle Zachových slov ale nechtěl Machovi ublížit. Věděl, v jaké je finanční situaci, a tak se s podezřením svěřil svému nadřízenému až po požáru. Z oběti viník Podle obžaloby měl Mach v den požáru nezákonně stáčet hořlavou kapalinu, přičemž vznikl elektrostatický výboj, který následně způsobil požár. „Plechové kanystry byly na místě, kde nebylo možné odvést vzniklou energii. Kromě toho panovaly ten den vysoké teploty. Došlo k úniku kapaliny do ovzduší a vznikla jiskra,“ popsala příčinu neštěstí státní zástupkyně Věra Němcová, která připomněla, že zpočátku se s obžalovaným zacházelo jako s obětí. Jako jediný totiž skončil s popáleninami v nemocnici. „Když se však vzal jeho oděv na expertízu, zjistilo se, že je v něm ta kapalina,“ dodala státní zástupkyně. Padla obžaloba v případu požáru Severochemy. Muži hrozí až osm let vězení Přečíst článek › Duněly exploze K požáru objektu Severochemy došlo 29. května 2017. Zasahovalo u něj 120 hasičů z 26 jednotek. Z areálu se zpočátku ozývaly i exploze, policisté uzavřeli okolní ulice a kvůli hrozícímu nebezpečí evakuovali zaměstnance továrny i lidi z přilehlých domů. Vyhlášený byl zvláštní stupeň poplachu, hasiči kromě běžné techniky na místo dopravili i chemický a protiplynový kontejner. Vodu čerpali z několika zdrojů včetně řeky Nisy. Soudní líčení bude pokračovat 30. září, kdy budou vyslechnuti další svědci a měl by se přehrát záznam z bezpečnostní kamery.

