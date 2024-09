Mezi ty, kteří se museli evakuovat ze zaplavené oblasti, patřila i Martina Dostálová. Ta v Předláncích, části obce Višňové, provozuje psí hospic. Na Frýdlantsko se přestěhovala teprve nedávno a bydlí přímo u řeky, která je hranicí jejího pozemku. „Bohužel není v mých silách dosáhnout toho, aby byla šťastná každá psí dušička na světě, ale snažím se o to alespoň u pejsků, kteří se ke mně dostanou. Přála bych si, aby byli hafani v duševní pohodě a v co nejlepší fyzické kondici,“ svěřila se Martina Dostálová.

Když věděla, že se začínají předpovědi meteorologů naplňovat, obrátila se s prosbou na veřejnost o dočasnou péči pro místní pejsky. I Deník výzvu šířil mezi své čtenáře a následná reakce majitelku psího hospice velice mile překvapila.

„Je úžasné, jak se lidi umí semknout, když se odehraje taková událost. Všem moc děkuji a jsem vděčná za pomoc a omlouvám se těm, kterým jsem nezvedla telefon, ale nebylo to v mých silách, reagovat na vše,“ podotkla milovnice psů s tím, že se většinu čtyřnohých parťáků podařilo umístit do dočasné péče. „Pro jednu fenku si přijel pán ještě v noci,“ doplnila.

Nakonec s ní zůstalo pět nejsložitějších případů. Stará se totiž o ochrnutá zvířata, psy s umělými klouby, epilepsií či bez nohy nebo kyčle. Hodně pejsků je z osad na východním Slovensku a momentálně i z Ukrajiny.

Přestože udělala preventivní opatření, voda ji vyhnala z domova v sobotu mezi druhou a třetí hodinou ráno. Co stihli, nanosili do patra, základní věci si přibalili s sebou. Během sobotního odpoledne byla zahrada i část domu pod vodou.

„Našli jsem dočasné zázemí u jednoho dobrovolníka, který nás ubytoval u sebe a sám jel pryč. Na hodnocení celé situace je ještě brzo. Uvidíme, až vše uklidíme a zjistíme, co vše velká voda zničila a odnesla s sebou,“ podotkla Martina Dostálová.

Během povodní byla v obci trvale umístěna posádka Zdravotnické záchranné služby Libereckého kraje. Zdravotníci tak na vlastní oči viděli, jak se celá situace dramaticky zhoršuje. V zázemí obecního úřadu, který fungoval jako šatna, jídelna a sklad suchých zásob, se každou chvíli někdo mihl na kus guláše a hned zase mizel do deštěm zmáčené vesnice.

„Velká voda s sebou nenese jenom v médiích ukazované záběry o ničivých následcích vodního živlu. Místní obyvatelé se snažili zachránit, co se dalo. Stěhovali nábytek do vyšších pater, snažili se zajistit domácí zvířata a mazlíčky, stěhovali starší občany do náhradních prostor, k sousedům, co bydlí na kopci,“ popsal jeden ze záchranářů dění v okamžiku, kdy starosta vyhlásil evakuaci v nejblíže položených oblastech v okolí řeky.

Zavzpomínal na to, jak se místní ženy střídaly v péči o dobrovolníky a jak hasiči i ostatní vozili nespočet pytlů s pískem. „Odhodlání a nasazení místních bylo neskutečné. Poklona všem, kteří netušili, jak dopadne jejich obydlí, ale bojovali o každý centimetr,“ dodal.

Mohlo by vás zajímat: Tři dny psychického vypětí vystřídala radost, říká frýdlantský rodák