Voda zatopila komunikaci v Bílém Potoce. Vlivem zvýšeného výskytu padajících stromů a jiných mimořádností po celém území Libereckého kraje a v závislosti na omezení zavedených v sousedních krajů lze očekávat náhlá zpoždění či výpadky spojení.

V Hejnicích je uzavřena kvůli vodě silnice II/290 od hasičské zbrojnice až k Dělnickému domu. Objízdná trasa ve směru na Bílý Potok vede kolem kempu. Ve směru od Bílého Potoka vede objížďka od Dělnického domu nahoru kolem fotbalového hřiště. Hejnický starosta vyzval řidiče, ať dodržují značení. „Vzhledem k vývoji počasí a dalším srážkám a stoupání vody vyhlašuji pro Hejnice všeobecnou výstrahu a přípravu lokalit u vodní hladiny na případnou evakuaci. Prosím dodržujte pokyny hasičů. Nejhorší ještě nemáme za sebou,“ informoval Jaroslav Demčák. Evakuační centra jsou v kině a mateřské škole u úřadu a jsou už otevřená.

Ve Frýdlantu před 12 hodinou sirénami vyzvali obyvatele města, aby si přeparkovali své vozy z míst, kde by mohla být v případě rozlivu řeky zatopena na bezpečnější místa. Vrchlického ulice ve Frýdlantu je aktuálně neprůjezdná. „V žádném případě nechci podporovat paniku, ale důrazně upozorňuji, že situace dnes může být výrazně horší než včera,“ informoval starosta Raspenavy Josef Málek s tím, že evakuační středisko bylo zřízeno v místní ve sportovní hale. Zájemci, kteří jej chtějí využít, mohou volat na číslo 604 275 322. Je to možné místo ke skrytí hlavy při opuštění domova.

Řeka Smědá dosáhla třetího stupně povodňové aktivity v Hejnicích, Višňové, Raspenavě a ve Frýdlantu. Očekává, že bude kulminovat večer ve Višňové - Předláncích zhruba na stejné hladině jako v sobotu. "Nicméně to je stav, ve kterém nebudou zaplaveny jiné nemovitosti, než byly zaplaveny v sobotu. A lidé, kteří chtěli být evakuováni, už evakuováni byli," sdělil už na dopoledním briefingu hejtman Libereckého kraje Martin Půta.

Ve Višňové proběhla odstranění stromů, které by při opakovaném navýšení hladiny vody mohly tvořit nebezpečnou bariéru, opravily se poškozené komunikace, do Vísky se umístila velkokapacitní přečerpávací stanice a hasiči se znovu připravují na přečerpávání vody na rizikových místech, kde očekávají navýšení vody. „Horní tok řeky nebezpečně rychle stoupá a voda k nám bude velmi brzo přitékat. Všechny komunikace jsou nyní průjezdné, ale to se za několik hodin změní. Proto doporučujeme, abyste pokud možno nikam zbytečně necestovali, zůstali doma a sledovali informační zdroje obce,“ zdůraznil v neděli dopoledne višňovský starosta.

Velká voda opět Višňovou odřízla od okolního světa. Všechny komunikace vedoucí do obce jsou uzavřené. Jediná možnost dostat se do Višňové a naopak z Višňové ven je objízdná trasa přes Lutogniewice - Bratków - Dzialoszyn - Bogatynia. Pro nezbytně nutný přesun osob přes uzavřené komunikace ve Višňové je možné použít evakuační tatru. „Z důvodu očekávaného uzavření všech komunikací a očekávaného odříznutí Višňové od zbytku Frýdlantska jsme požádali o zajištění sanitky s pracovníky zdravotní záchranné služby přímo do Višňové. Sanitka je nyní zaparkovaná u obecního úřadu a pracovníci jsou připraveni vám poskytnout jakoukoliv zdravotní pomoc,“ podotkl Michal Scheidl.

V sobotu byla Višňová od okolního světa odříznutá od rána do večera. Rozvodněná Smědá se dostala do tří domů a z jednoho hasiči evakuovali dva lidi. Řeka v Předláncích kulminovala v sobotu v 11:00 na 280 centimetrech. Extrémní povodeň, padesátiletá voda nastává při 336 centimetrech.

V dalších částech kraje podle hejtmana očekávají, že třetí povodňový stupeň bude jen na Jizeře v Jablonci nad Jizerou. "Zase je to situace, kterou mají místní pod kontrolou. A vlastně je to stejná situace, jako tam byla v sobotu," uvedl Půta. V 10:30 byla Jizera v Jablonečku ve výši výši 263 centimetrů, sobotním maximem bylo 326 centimetrů.

Už krátce po poledni dosáhla Jizera třetího povodňového stupně v Rokytnici nad Jizerou a město nabádá obyvatele k obezřetnosti. "Rozmisťujeme pytle s pískem a šetříme pitnou vodou," hlásí radnice. Dočasně mimo provoz tam totiž mají zařízení na úpravu a čerpání pitné vody. "Prosíme o snížení spotřeby pitné vody na minimum. Možná se situace vyřeší rychle, ale může to trvat i hodiny. Musíme tedy nyní vydržet s tím, co máme ve vodojemech," hlásí Rokytnice.

Třetího stupně naopak zřejmě nedosáhne Lužická Nisa, jak naznačovala původní prognóza. "Na Lužické Nise by měly být dosaženy pouze první stupně povodňové aktivity, což jsou stavy, které Lužická Nisa běžně zvládá několikrát za rok, takže tam neočekáváme žádné velké potíže," řekl hejtman.

Celkové úhrny od čtvrtka do nedělního rána přesáhly v Jeseníkách 450 mm, v Krkonoších 400 mm a v Beskydech 300 mm. Na Ostravsku, v Novohradských a Jizerských horách pak 250 mm srážek. V neděli ráno spadlo na většině území již přibližně 80 % z očekávaného celkového množství srážek.

Situaci bude stále ještě komplikovat silný vítr, který bude ustávat jen velmi zvolna na části území v noci na pondělí, stále ale bude hrozit vyvracení stromů i vlivem podmáčené půdy. Vítr bude zvolna slábnout během pondělí i na severozápadě Čech.

Mohlo by vás zajímat: Může 100letá voda zatopit vaši garáž? Podívejte se do mapy nejen Liberecka