Teprve před pár týdny se majitelka psího hospice přestěhovala na Frýdlantsko. Oproti předchozímu bydlení mají zvířecí obyvatelé lepší výběhy a celkově se zlepšily podmínky. Martina Dostálová zachraňuje totiž týrané psy a psy s hendikepem. I díky nim se začala více zajímat o psí terapii, kterou po letech zkušeností nabízí.

„Bohužel není v mých silách dosáhnout toho, aby byla šťastná každá psí dušička na světě, ale snažím se o to alespoň u pejsků, kteří se ke mně dostanou. Přála bych si, aby byli hafani v duševní pohodě a v co nejlepší fyzické kondici,“ svěřila se Dostálová.

Psí hospic pro důstojný život, nyní potřebuje pomoc

Dostávají se k ní čtyřnozí parťáci, kteří by neměli moc šancí na důstojný život nebo je jejich původní majitelé kvůli zdravotnímu stavu odepsali. „Já je dávám dohromady, alespoň se o to snažím. Samozřejmě ne pokaždé je to možné, v tom případě pejska nenechávám trápit. Starám se o ochrnutá zvířata, psi s umělými klouby, epilepsií či bez nohy nebo kyčle,“ upřesnila s tím, že hodně pejsků je z osad na východním Slovensku a momentálně i z Ukrajiny.

Radost z nového domova vystřídala obava o jeho budoucnost a hlavně o životy psů. Žijí totiž přímo u řeky, která je hranicí jejího pozemku. Dostálová už podnikla první opatření, má připravené pytle s pískem a valy u břehu. Aktuálně se ale stará o dvacet psů a obrátila se s prosbou o pomoc na veřejnost. „Kdyby se podařilo umístit alespoň deset pejsků na několik dní, byla bych za to moc ráda. Se zbytkem se vejdu do domu a nějak to přečkáme,“ řekla Deníku majitelka psího hospice s tím, že do budoucna by ráda našla pravidelné pomocníky.

Zájemci o dočasnou péči, než opadne povodňové ohrožení, mohou kontaktovat Martinu Dostálovou buď telefonicky na čísle 776 391 160, nebo na Facebooku prostřednictvím messengeru.

Jak ochráníte zvířata před deštěm a utopením? Domácí zvířata nechte raději doma a nepouštějte je ven.

Sledujte, zda útulky ve vašem okolí nepotřebují např. pomoc s dočasnou péčí.

Při pohybu venku buďte ostražití a všímejte si zraněných nebo jinak ohrožených zvířat.

Při evakuaci s sebou vezměte zvířata v přepravkách. Pokud je vzít nemůžete, nechte jim dost krmiva a vody a přemístěte je do vyšších pater. Zdroj: Obraz - Obránci zvířat

