Sedmadvacetiletá Alexandra Benediková se po studiu na liberecké univerzitě rozhodla v městě pod Ještědem zůstat, pokračuje v doktorandském studiu v oblasti materiálové chemie a do rodného Krnova se snaží jezdit jednou měsíčně. Když se začaly naplňovat předpovědi meteorologů a hladiny řek rychle stoupaly, začaly se jí zmocňovat strach a obava z mnohem horších následků, než kterých se obávali první den povodní.

„Promýšlela jsem, jestli se do Krnova vydat, ale s rodinou jsme se shodli na tom, že bych tam stejně asi nebyla nijak platná. Maminka měla zrovna službu v nemocnici na chirurgické ambulanci jako zdravotní sestra, bratr ten den odjel na školní výlet do Francie a tatínek měl dost starostí okolo rybníka a sádek,“ řekla Deníku liberecká doktorandka s tím, že i kdyby se v danou chvíli rozhodla jet do Krnova, pravděpodobně by ani nedojela. „Cesta tam mi většinou zabere pět hodin, v dešti by se tato doba pravděpodobně značně prodloužila a hladiny řek stoupaly opravdu neskutečným tempem,“ doplnila.

Nastalou situaci na druhém konci republiky sledovala z Liberce prostřednictvím médií a sociálních sítí a zároveň udržovala kontakt s rodinou, to pro ni bylo klíčové. Nejhorší okamžik přišel ve chvíli, kdy mobilní sítě spadly a rodina nebyla schopná se spojit s maminkou do nemocnice. Zpráva o tom, že je v pořádku a jak celou situaci s kolegyní zvládají, přišla až v noci. To se opakovalo i následující dva dny. „Tatínek se společně s psími členy rodiny uchýlil do zahrádkářské oblasti na kopci nad městem, kde signál byl a já jsem mu mohla být alespoň na dálku oporou. Snad nikdy jsem ho nezažila v takovém smutku a beznaději jako během víkendu,“ zavzpomínala na nelehké okamžiky.

Při sledování řádění velké vody prožívala pocity frustrace z absolutní bezmoci. Při záběrech na jednotlivé domky si v duchu říkala, kdo tam bydlí a vnímala všechny možné příběhy. Přemýšlela nad tím, jak situaci vnímají děti, které tam bydlí. Jaký to musí být pocit pro lidi, kteří stejnou ničivou sílu zažili v roce 1997, kdy se ona sama narodila. „Ta velká povodeň, kterou jsem znala pouze z fotek a vyprávění, tam najednou zase byla. Sledovala jsem, jak se můj úžasný, klidný, léta neměnný a milovaný Krnov pod náporem vody mění v polorozpadlé město. A voda stále stoupala. Nejhorší moment pro mě nastal asi ve chvíli, kdy se protrhla hráz Petrova rybníka, a to téměř ve stejném místě, kde nápor vody nevydržela už v roce 1997,“ svěřila se Benediková.

Během tří dnů, které v pláči proseděla u televize nebo notebooku s telefonem v ruce, zatoužila po jedné věci, a to možnost něco udělat, nějak pomoci. Když se ujistila, že její rodina je v pořádku, začal se jí v hlavě rodit nápad na uspořádání materiální sbírky. Obrátila se na Fakultu přírodovědně-humanitní a pedagogickou a požádala o zřízení sběrného místa čisticích prostředků, které do svého rodného města odveze tento pátek. Fakulta ji bez váhání vyslyšela. Původně plánovala založit potravinovou sbírku, ale po konzultaci s krnovským starostou se rozhodla zvolit právě čistící prostředky. Ocenila i finanční přispění, podařilo se jí nakoupit potřebné věci za téměř dvacet tisíc korun. „Lidé se prostě chtějí vrátit co nejdříve domů a do stavu, který bude alespoň trochu připomínat normál. Jsem moc pyšná na obyvatele nejen Krnova v tom, jak si navzájem pomáhají a nabízejí pomoc na sociálních sítích,“ zdůraznila.

Na Moravu vyrazila ve vypůjčeném transportéru, kterou naplnila darovanými věcmi, které postupně rozvezu po městě. Byla by ráda, kdyby se výzvu o pořádání sbírky podařilo rozšířit i mimo akademickou půdu a uspořádat další kolo. Zároveň počítá s tím, že požadavky na potřebné věci se budou s plynoucím časem měnit. Plánuje tak uspořádat další kola sbírky a případní zájemci mohou darovat balení utěrek, staré ručníky, dezinfekci, čelovky či spacáky. „Ačkoliv se zdá, že to nejhorší mají zasažená místa už za sebou, opak je pravdou. Následky tohoto pekla budou obyvatele zasažených oblastí provázet ještě týdny. Doufejme, že bude hezké počasí, aby stihlo všechno vyschnout a že úklidové a opravné práce půjdou nám všem od ruky. Vypadá to, že já osobně v Krnově strávím zase o něco více času, než jsem plánovala,“ uzavřela Alexandra Benediková.

