Dárci mohou přinášet balíčky do síla potravinové banky v liberecké ulici Pionýrů 946/15, a to dnes do 20 hodin a od pondělí každý pracovní den v čase od 7 do 15.30.

„Lidé reagují a nosí potraviny. Jsme napojeni na krizový hasičský štáb. Jakmile budou potřebovat jakoukoliv potravinovou pomoc jak pro složky IZS, nebo lidem z postižených oblastí, tak nám zavolají a my jsme připraveni vyjet a dopravit potraviny na místo. V případě, že by nějaká pomoc zbyla, tak ve spolupráci s Českou federací potravinových bank ji předistribujeme do více postižených oblastí na Moravě,“ řekl Deníku ředitel krajské potravinové banky Josef Vlček.

