“Od středy se snažím získat pytle s pískem, volal jsem hasičům, volal jsem na město, nic. Bylo mi řečeno, že až mi to poteče do baráku, tak se postarají. Byl jsem na městě, že si to sám naložím, že si to sem sám odvezu. Na to mi bylo řečeno, že se nebude dělat nic preventivně,” začal svou situaci popisovat majitel stánku s občerstvením U Lávky Martin Černý, který má na stejném pozemku i rodinný dům.

Nakonec se rozhodl zavolat na krajský úřad do Liberce a podle jeho slov mu díky tomu přivezli následující den čtrnáct nebo patnáct pytlů s pískem. “Teď jich tam mám asi sedmadvacet, byli tady s nimi ve třech dnech. Pokaždé, když já někam volám, tak mi teprve někdo něco dovezl,” popsal s tím, že i tak má pytlů s pískem zoufale málo.

Jeho stánek s občerstvením a také rodinný dům leží v Dolánkách u Turnova v aktivním čtvrtém pásmu záplavové zóny a podle jeho slov je v tomto pásmu Dolánkách jediný.

“Panu Černému jsme podle mých informací nakonec dali 60 pytlů a musím říct, že to je nadstandard oproti tomu, kolik jsme jich dali do jakýchkoli jiných nemovitostí. Problém je v tom, že pan Černý podle fotografií, které jsem viděl, nechrání nemovitost, která slouží k trvalému bydlení, ale chrání především stánek s rychlým občerstvením, což mu v podstatě nemám za zlé, kdyby to nechtěl chránit od města Turnova, to je vlastně ten zásadní problém,” vyjádřil se starosta Turnova Tomáš Hocke a uvedl, že pytle s pískem mají sloužit zejména k ochraně objektů s trvalým bydlením. “Snažíme se, aby je lidé používali u vstupů do domů a vjezdů do garáží. Aby prostě byly zábranou vodě, která má vstupovat do objektů s trvalým bydlením,” dodal Hocke.

S přípravami na povodně stánku v Dolánkách pomáhali i sousedé

Majitel občerstvení uvedl, že mu nakonec přijeli pomoct dobrovolní hasiči z Bukova. “Asi od jedenácti hodin dopoledne měli informaci, že ve dvě hodiny odpoledne budou vyjíždět do Turnova a rozvážet pytle s pískem. V jednu hodinu jim bylo řečeno, že to ještě není potřeba. Tak seběhli sem dolů mi pomáhat aspoň stěhovat stoly a podobně. Ani oni nechápali, proč je zastavili, proč by to měli dělat až pak někdy v noci, a ne za denního světla,” doplnil Černý.

S přípravami mu pomohli i sousedi. “Teď už mi nezbývá než čekat. Co šlo, to mám vystěhované, ale ne všechno jde vystěhovat. Třeba ty velké lednice, to prostě nevyndám,” dodal. V neděli zhruba v půl šesté navečer se mu voda valila přes celou spodní část pozemku, kde jsou běžně stoly k sezení a dětské hřiště a Jizera postupně začínala stoupat i do horní části pozemku, kde stojí jeho stánek s občerstvením a jen o pár centimetrů výš i rodinný dům.

Turnovský starosta uvedl, že na naléhání pana Černého ještě dneska dovezli k jeho pozemku další pytle. “Hasiči z toho byli celí nesví, protože svoji nespokojenost dával najevo dlouhodobě. Je mi líto, že jsme nenaplnili jeho představy, ale prostě některé nemovitosti si musí lidé ochránit sami a není možné se spoléhat na to, že to všechno zachrání integrovaný záchranný systém,” uzavřel Hocke.

Turnov nechával rozvážet pytle s pískem podle starosty po celém katastru k objektům ohroženým pětiletou vodou. “Náš katastr sahá od Zrcadlové kozy, potažmo od Loužku přes Dolánky až do Nudvojovic, takže jde o rozsáhlé území. Rozvezli jsme celkem okolo 500 pytlů,” popsal starosta města.

Martin Černý není spokojený ani s komunikací ze strany města. “Dneska už minimálně hodinu vím, že je třetí povodňový stupeň, ale starosta to teprve hlásil v rozhlasu,” popsal Černý a vyjmenovává další problém s komunikací s povodňovou komisí Turnova. “Naštěstí mám kontakt na povodí Labe, odkud mě upozorňují například na upouštění přehrad s tím, že mám dvě až tři hodiny se na to připravit. Na povodňové komisi mi řekli, že tu informaci ještě nemají a že mi dají zpětně vědět. Nikdo mi doteď nezavolal,” řekl majitel stánku.

Stánek s občerstvením U Lávky má za sebou letos čtvrtou sezónu fungování a podle majitele ho hojně navštěvují nejen turisti, ale i místní. “Co mě těší, že ke mně do stánku nejezdí zdaleka jenom turisti, ale často se u mě ukazují pořád ti samí lidé. Věřím, že takových 30 až 40 procent se mi sem vrací třeba třikrát čtyřikrát v týdnu. To je ta podpora a důvod, proč to dělám,” popsal Černý.

Povodně Jizery budou Dolánky trápit vždycky, něco by ale pomohlo

“Pomohlo by mi, kdyby mi povolili alespoň nějakou podezdívku. Loni, když pětadvacátého prosince přišla velká voda, tak tu chodily záchranné složky, byli tu policisté i strážníci a hasiči. Já jsem se jich ptal, jestli něco vědí, kdy to bude kulminovat a nikdo nic nevěděl. Když jsem se ptal všech složek, kde bych se měl dostat k pytlům s pískem, tak to nikdo nevěděl. Jediní městští policisté mi řekli, že i je samotné to zajímá, že se na to zeptají někde na poradě,” doplnil zkušenost z minulého povodňového stavu.

V neděli 15. září řeka Jizera v turnovských Dolánkách ještě v 17 hodin stoupala, na místo se přišly nebo přijely podívat desítky lidí. Na místo přijeli i turnovští strážníci a vyzývali obyvatelé, aby opustili ostrov u řeky a nepřibližovali se k rozlitým břehům. “Neblokujte svými vozy příjezdové cesty pro záchranné složky,” zněla jejich další výzva.

“Celý život jsem bydlela horách a kamarád říkal, radši budu dvakrát denně odhazovat sníh, než aby mi barák vzala voda. Pro mě je tohle něco úplně nového. Chodíme se sem s dětmi se koupat, před týdnem jsme tu ještě byli. Teď je to něco šíleného. Jenom koukám, co ta řeka umí. Bydlíme ale na kopci, takže se nás to netýká, slyšíme ale místní rozhlas a sledujeme facebook,” uvedla Turnovanka Jana, která Jizeru konsternovaně pozorovala s uctivým odstupem.

Někteří lidé se přijeli k rozvodněné řece podívat na kole, našlo se i několik sportovců, kteří si šli do Dolánek zaběhat.

Mohlo by vás zajímat: Chcete pomoci nejen obětem povodní? Potravinová banka v kraji vyhlásila sbírku