Potvrzeno. Hejtmana nahradí ve sněmovně Petr Pávek

Liberec/Jindřichovice n. S. – Martin Půta zůstane i nadále hejtmanem. V Poslanecké sněmovně ho nahradí bývalý jindřichovický starosta Petr Pávek. V úterý to potvrdil Deníku.

Petr PávekFoto: Deník / Volná Garbová Gabriela

54letý Pávek byl na kandidátce jako třetí v pořadí, po Martinu Půtovi, který se s téměř 5 tisíci preferenčními hlasy dostal z posledního na první místo, získal Pávek druhý nejvyšší počet preferenčních hlasů.

„Už jsem se rozhodl, večer o tom budu mluvit s hejtmanem. Nemyslím, že by bylo dobré, aby se funkce poslance vzdali hned dva lidé,“ dodal.



Hejtman Martin Půta byl na krajské kandidátce Starostů a nezávislých na posledním místě. Voliči ho ale preferenčními hlasy vyslali do sněmovny, ačkoliv čelí obvinění z korupce. Hejtman dal před poslaneckou lavicí přednost krajskému úřadu, který vede druhým rokem, a to i přesto, že mu funkce poslance nabízí poslaneckou imunitu.

„Naopak budu vyzývat, aby mne sněmovna imunity zbavila a pevně věřím, že to udělají všichni kolegové, kteří jsou v podobné situaci jako já,“ uvedl hejtman. Voličům by pak chtěl svůj postoj sdělit osobně přímo z Poslanecké sněmovny.