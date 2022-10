Rychlostí pět metrů za sekundu dokáže prosvištět speciální pouzdro vezoucí biologický vzorek nebo dokument potrubím z jednoho nemocničního pavilonu do druhého. Po cestě vybere několik zatáček, projede třeba i pod rušnou Husovou ulicí, ale vždy dorazí do cíle. Krajská nemocnice v Liberci spustila do provozu potrubní poštu, která má délku téměř dva kilometry. Připojila se tak k jiným nemocnicím v zemi, které už podobný systém přepravy drobnějšího materiálu ve svých areálech využívají.

„Z hlediska rychlosti zpracování vzorků a s ohledem na co nejrychlejší doručení výsledku směrem k lékaři i pacientovi je to rozhodně krok kupředu,“ hodnotí spuštění potrubní pošty vrchní laborantka oddělení Klinické biochemie Naděžda Buriánová. Právě tady totiž zpracovávají velkou část biologických vzorků nejen z nemocnice. Těch, které jsou důležité, tedy jejich rychlé zpracování může rozhodovat i o životě člověka, tady každý den odbaví 250–300. Výsledek každého z nich musí mít hotový nejpozději do hodiny. „Díky potrubní poště je u nás na biochemii vzorek do dvou minut, což výrazně zkracuje čas čekání na výsledek,“ podotýká Buriánová.

Potrubní pošta propojuje všech osm pavilonů liberecké nemocnice. V momentálně spuštěném zkušebním provozu se odhalí případně nedostatky. Automatický dopravní systém pneumaticky přepravuje mezi různými odděleními zásilky uložené ve speciálních pouzdrech, kterých je celkem 178. Většina pouzder je pomocí RFID technologie identifikována a překládána na takzvaném karuselu a výhybkách a v řádu minut přesouvána do určených oddělení nemocnice. Ve strojovně potrubní pošty pak dmychadla vytvářejí podtlaky a přetlaky, díky nimž pouzdra potrubím putují. Délka celého nemocničního poštovního potrubí činí 1,9 kilometru. Po celé nemocnici je rozmístěno třicet čtyři jednotlivých stanic potrubní pošty a jejich srdcem je centrála potrubní pošty, ze které se řídí veškeré transporty.

„Jedna stanice se od těch běžných odlišuje. Jedná se o stanici v laboratoři OKB, kde se z důvodu vysoké frekvence zásilek používají autovykládková pouzdra. To znamená, že pouzdro s materiálem se zde po příjezdu do stanice automaticky otevře a patrona vyklopí svůj obsah. Následně pouzdro automaticky odjíždí zpět uživateli, který pouzdro poslal," vysvětluje mluvčí nemocnice Václav Řičář.

Projekt za 30 milionů

Nejdelší trasa vede na transfuzní oddělení a klinickou hematologii, odkud pouzdro putuje čtyři minuty. „V pouzdrech se posílají zejména biologické vzorky, které je potřeba rychle doručit ke zpracování do laboratoří. Mohou v nich být přepravovány i léky, drobný zdravotnický materiál či dokumenty. Celý princip zasílání je velmi jednoduchý. Sestra dá vzorek do pouzdra, zadá na displeji své stanice číslo stanice cílové, pouzdro do ní na výzvu vloží. Prázdné se jí vrátí zpátky,“ popsal Řičář. Do jednoho pouzdra se vejde až čtyřicet vzorků, což jejich zpracování urychlí.

Dosud do laboratoří nosili vzorky sanitáři po svých. Pro tyto účely jich fungoval celý tým, kdy museli obejít i několik nemocničních pavilonů, vzorky posbírat a teprve poté s nimi odcházeli do laboratoří. „Zásadně se ušetří čas transportu a výsledek bude známý rychleji. Navíc odpovědnost za každý vzorek bude na konkrétním odesílajícím oddělení,“ doplnila Buriánová.

Vybudování nemocniční potrubní pošty stálo 30 milionů korun a hrazeno bylo především z dotací. „Kritickým momentem při jeho budování byla Husova ulice, kdy muselo potrubí projít pod frekventovanou silnicí a muselo se hodně kopat. Nyní je v testovacím provozu a už teď víme, že bude potřeba udělat ještě jednu odbočku. Navíc také počítáme s připojením Centra urgentní medicíny, jehož výstavba se připravuje,“ dodal mluvčí nemocnice.