I Liberecký kraj patřil k oblastem, které byly povodní zasažené, škody jsou zejména ve Frýdlantském výběžku. "V Libereckém kraji ty požadavky nebyly tak velké, takže vše, co teď vybíráme, si svážíme do skladů potravinové banky v Dubči. Od nás už odjelo 17 palet, což je kolem deseti tun potravinové pomoci, a dalších 30 tun máme momentálně v bance na paletách. Část toho odjede dnes, další nákladní auto by mělo ještě přijet do konce týdne, aby ta pomoc šla co nejrychleji," doplnil ředitel potravinové banky. Z Dubče se pak podle něj pomoc podle požadavků posílá dál.

Sbírku na pomoc postiženým povodní vyhlásila potravinová banka v neděli 15. září, dobrovolníci té liberecké se od té doby podle Vlčka nezastavili. "Už v tu neděli začali lidé volat, jestli mohou pomoc vozit, a přebrali jsme od lidí 1,5 tuny potravin," doplnil. Postupně se do sběru potravin a pomoci pro banku zapojila i města a obce a další organizace v kraji, v posledních dnech tak do banky proudí tuny materiálu. Tým potravinové banky museli posílit další dobrovolníci, aby nápor zvládli a zajistili i běžnou distribuci potravin potřebným v Libereckém kraji.¨

Na rozdíl od sbírek, které potravinová banka organizuje vždy na jaře a na podzim, se podle Vlčka skladba pomoci pro postižené povodní výrazně liší. "Tak 70 procent toho, co jsem přijde, jsou vody - neperlivé, perlivé, v různých barelech," řekl Vlček. Právě pitná voda podle něj po záplavách zasaženým oblastem chybí, v běžných sbírkách není potřeba. Na paletách ale byly i trvanlivé potraviny, jako jsou těstoviny, rýže a konzervy, také konzervovaná hotová jídla, instantní polévky, toaletní papír, papírové utěrky a drogerie každodenní potřeby.

Rozsáhlé a ničivé záplavy po vytrvalém dešti zasáhly v polovině září zejména Moravskoslezský kraj a sever Olomouckého kraje. Potravinové pomoci už je podle Vlčka dostatek, pokud lidé chtějí pomoci, měli by ve větší míře podpořit finanční sbírky. "Protože samozřejmě za ty finance, které se vyberou, pak půjde nakoupit vysoušeče a přímotopy, už máme konec září, přijde zima a ti lidé tam často nemají čím topit, takže to by asi teď pomohlo nejvíc," dodal Vlček.

