Důležitá dopravní chrastavská tepna, ulice Vítkovská, prochází už více jak dva roky zásadní rekonstrukcí. Součástí je oprava kanalizace, veřejného osvětlení a výstavba nových chodníků. Stavební práce takového rozsahu se nikdy neobejdou bez uzavírek a na ty se řidiči musejí připravit i nyní.

Ilustrační foto | Foto: Deník/ Lenka Mašová

„Dostali jsme se do fáze, kdy 27. března začne finální část rekonstrukce komunikace. Jedná se o dokončovací práce a pokládku finální vrstvy asfaltového krytu vozovky a celé by to mělo skončit 15. dubna,“ informoval investiční referent z městského úřadu Michal Cerman.

Dojde k uzavření Vítkovské ulice pro osobní i nákladní dopravu, pro řidiče budou připraveny vyznačené objízdné trasy. „Budou kopírovat uzavírku, kterou již řidiči zažili v rámci první etapy rekonstrukce. Objízdná trasa na Horní a Dolní Vítkov povede přes Novou Ves a Albrechtice u Frýdlantu. Na Václavice se bude jezdit přes Bílý Kostel nad Nisou a Pekařku,“ upřesnil Cerman.

Obyvatelé a rezidenti z Vítkovské ulice budou mít po dobu stavby zabezpečený přístup ke svým nemovitostem. Zároveň pro ně bude fungovat objízdná trasa ulicí Sportovní, řízená světelnou signalizací.

Plánovaná dopravní omezení

Objízdná trasa 27.03. - 02.04. pro nákladní i osobní dopravu: směr Václavice : Chrastava - Bílý Kostel nad Nisou - Pekařka - Václavice; směr Vítkov: Chrastava - Nová Ves - Mníšek - Albrechtice u Frýdlantu - Vítkov Horní / Dolní

Objízdná trasa 03.04. - 12.04. pro nákladní dopravu: směr Václavice : Chrastava - Bílý Kostel nad Nisou - Pekařka - Václavice; směr Vítkov: Chrastava - Nová Ves - Mníšek - Albrechtice u Frýdlantu - Vítkov Horní / Dolní

Objízdná trasa 03.04. - 12.04 pro osobní dopravu: směr Václavice / Vítkov: spodní částí ulice Vítkovská - křižovatka Vítkovská x Sportovní - Sportovní ulice - až k napojení na silnici III/27252 - Vítkov / Václavice