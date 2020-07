„Polsko podle nás postupuje v rozporu s unijním právem, na což už jsme upozorňovali Evropskou komisi. Před možnou žalobou podá ministerstvo životního prostředí komisi podnět k prověření postupu Polska. Chráníme tak vodu i ovzduší pro naše lidi,“ napsal ministr Richard Brabec na Twitter. Jeho resort společně s ministerstvem zahraničí předloží návrh dalšího postupu. Když se nenajde řešení, může spor skončit žalobou Česka proti Polsku k Soudnímu dvoru EU.

Podle organizace Greenpeace jde o správný krok. „Vítáme krok ministra Brabce, který je nutný k tomu, aby se mohla podat žaloba na Polsko. Posouváme se tak kupředu a snad se té žaloby brzy dočkáme. Musíme na polskou stranu zatlačit,“ řekl Deníku mluvčí hnutí Lukáš Hrábek.

Greenpeace doufá, že Česká republika zažaluje Polsko urychleně. Každým dnem totiž podle nich nelegální těžba postupuje blíže českým hranicím a ohrožuje tak zásoby spodní vody, způsobuje hluk a znečištění ovzduší. Spalování vytěženého uhlí navíc podle ekologů prohlubuje klimatickou krizi, ve které se nyní nacházíme.

Rozhodnutí vlády uvítal i hejtman kraje Martin Půta. „Má to o něco větší váhu než například zpráva petičního výboru Parlamentu nebo další kroky, které jsme podnikli,“ sdělil Deníku Půta. „Nedávno jsme zjistili, že filtrační stěna, která má zadržovat vodu, je už dávno povolená bez toho, aby to s námi polská strana konzultovala. My jsem přitom několikrát v rámci procesu konzultací žádali dokumentaci ke stavbě. Ono je to ale povolené už od června 2019, akorát nám to Poláci zapomněli říct. Je to ukázka toho, jak by se k sobě partneři neměli chovat u takhle velké investice na hranicích,“ popsal Půta.

Česko už s Evropskou komisí Turów řešilo, což vyústilo v zahájení šetření vůči Polsku ze strany komise pro možné porušení unijního práva ze strany členského státu (tzv. EU Pilot). I EU Pilot může vyústit v žalobu Evropské komise na Polsko, ale podle ministra Brabce je to poměrně zdlouhavý proces a jeho rychlost záleží na vůli a aktivitě Evropské komise.

„Podzemní voda v česko-polském pohraničí je těžbou zásadně ohrožena a její další úbytek nedopustíme. Nová právní analýza polského postupu nám dala další argumenty pro možnou žalobu vůči Polsku, kterou by vedla přímo Česká republika. Prvním předžalobním krokem je podnět k Evropské komisi shrnující naše žalobní důvody a žádost o jejich posouzení Evropskou komisí,“ vysvětlil Brabec.

Dokument by ministerstva měly odeslat komisi nejpozději do 30. září. Komise se k němu vyjádří do tří měsíců. „Podle odpovědi Evropské komise se pak rozhodneme: budou-li naše žalobní důvody vzhledem k unijní legislativě relevantní a dostatečně silné, je velmi pravděpodobné, že podáme na Polsko žalobu sami,“ dodal pro Deník Brabec.