Město soutěž vypsalo letos v květnu. „Fasáda Uranu je ve špatném stavu, proto jsme řízení uskutečnili v co nejkratším čase,“ uvedl hlavní liberecký architekt Jiří Janďourek.

O vítězi rozhodovala minulou středu porota tvořená z architektů, politiků či třeba energetického experta. „Rozhodovali jsme podle kvality a komplexnosti návrhu. Druhým kritériem, s menším váhou, byla nabídková cena projektových prací,“ popsal předseda poroty, architekt Martin Kloda.

Inovativní fasáda zaujala

Vítězný návrh porotu zaujal zejména svou solidností a zároveň novým přístupem. „Dokázal přijít s novou interpretací stávající budovy tím, že navrhl fasádu, která se blíží městským palácům v centru Liberce. Přichází s inovativní fasádou, která počítá s tím, že bude přirozeně stárnout a využívat nějakou hru světla a stínů,“ řekl Kloda. Návrh počítá i se zakomponováním některých ekologických prvků, jako je zelená střecha nebo solární panely.

Na druhém místě skončil návrh ateliéru SIAL, který k budově přistupoval spíše tradičním způsobem. Třetí místo pak získala společnost Ecoten. „Ti se hodně soustředili na technické řešení, přišlo nám ale, že návrh už trochu vybočuje z využití budovy, třeba tím, že zvětšuje prosklení oken,“ vysvětlil Kloda.

Architekti totiž byli při přípravě návrhů limitováni specifiky, které budova obnáší. Je zde totiž umístěn například sklad zbraní a střeliva nebo technologické datové centrum. Z magistrátních odborů zde sídlí třeba odbor sociální péče, což klade větší nároky na soukromí klientů.

Na čtvrtém místě skončil návrh týmu Raketoplan, který zaujal výraznou fasádou tvořenou zelení. „Přišlo nám, že pro tento typ rekonstrukce to byla možná nesprávně zvolená cesta,“ zmínil Kloda. Páté pak skončilo studio Artikl se svou ideou z pláště vystupujících jehlanů.

Rozhodnou až radní

Pořadí stanovené porotou je zatím jen podkladem pro liberecké radní, kteří budou mít při výběru konečné slovo. Třeba liberecký primátor Jaroslav Zámečník ale uvedl, že se doporučením bude řídit.

Podle něj by se v ideálním případě mělo začít se stavbou už v příštím roce. „Do konce roku by měla vzniknout dokumentace k provedení stavby, na začátku příštího roku bychom chtěli získat stavební povolení,“ předeslal Zámečník. Město by rádo získalo evropskou dotaci z programu na snížení energetické náročnosti budovy. Oprava by pak měla probíhat postupně za provozu.