V Libereckém kraji vyhrála porodnice v Jablonci nad Nisou s hodnocením 4,6 z 5 a skóre 16,1. Na druhém místě je u maminek jilemnická porodnice, za ní v těsném závěsu Česká Lípa a Liberec je poměrně s velkým bodovým odstupem až čtvrtý.

“Jablonecká porodnice získala nové moderní prostory v roce 2002. Lůžková část s porodními boxy i ambulance jsou zařízeny novým nábytkem a přístroji. Výhodou porodnice je také spolupráce s centrem asistované reprodukce Pronatal Praha,” uvádí web eMimino.cz.

Porodnice hodnotí maminky bodově i slovní recenzí

Recenze u porodnic mohou být i anonymní, maminky pomocí hvězdiček hodnotí průběh porodu, přístup zdravotníků a jejich kvalitu i odbornost, hygienu na oddělení, dostupnost potřeb pro maminky a miminko nebo kvalitu a kvantitu stravy. Právě poslední zmíněný ukazatel u jablonecké porodnice často hodnocení kazí, s jídlem často rodičky nejsou úplně spokojené. Maminky mohou napsat také slovní recenzi. Jedna z nich ohodnotila jabloneckou nemocnici plným počtem hvězdiček a napsala: “Hned od začátku všichni milý, ochotní. Když se schylovalo k akutnímu císaři, porodní asistentka mě hladila, uklidňovala. Na operačním sále také všichni milí a hodní. Manžel mohl být se synem od začátku. Na JIP vše v pořádku. Na šestinedělí také. Vše vysvětlili, pomohli,” napsala.

Na opačném konci žebříčku je v našem kraji liberecká porodnice, která má aktuálně hodnocení 4,3. Negativní recenzi jí dala například maminka s přezdívkou Marcosek1996. “Za mě osobně hrůza… Na prvorodičku to bylo silný. Ještě v době covidu, kdy za vámi nikdo nemůže… Jídlo katastrofa, personál by mě očima zabil, že co si dovoluju je vůbec otravovat v práci. Ohledně miminka to samé, 3 dny byla dcera hladová, než se sestra uráčila ji dát dokrmovací mlíčko… Měla jsem problém s laktací, cca 3 dny skoro nic neteklo… Hrůza, hrůza… Další porod 2023 jsem volila Jablonec,” napsala v recenzi.

Ze sousedních krajů si velmi dobře v recenzích i bodovém hodnocení vedla porodnice v Nymburce či Litoměřicích, a i Královehradecká porodnice je na tom podle ukazatelů o něco lépe než naše nejlépe hodnocená v Jablonci.

Jak si vedly v recenzích a hodnocení porodnice v Libereckém kraji (hodnocení/skóre) Jablonec - 4,4, 16,1

Jilemnice - 4,5, 14,1

Česká Lípa - 4,8, 13,3

Liberec - 4,2, 13,1 Jak jsou na tom nejlepší porodnice v okolních krajích (hodnocení/skóre) Královehradecký kraj - Hradec Králové - 4,6, 18,8

Středočeský kraj - Nymburk - 5, 19,0

Ústecký kraj - Litoměřice 4,9, 20,5 Na kompletní výsledky v jednotlivých krajích se můžete podívat ZDE. Zdroj: eMimino.cz



Nahrává se anketa ...

Mohlo by vás zajímat: Heliport v Liberci nebude několik dní v provozu, demolují tam starou budovu