Poradna pomáhá řešit problémy s pitím alkoholu, závislostmi na drogách, gamblerství, ale také například rozvrat rodiny, který přijde, když závislost partnera ovlivní natolik, že se společné soužití už nedá zvládnout.

Do poradny také mohou přijít lidé, kteří sami závislí nejsou, ale potýkají se s tímto problémem u svých blízkých. Ti do poradny nejvíce chodí proto, aby získali informace, protože chtějí svým blízkým pomoci, nebo sami nevědí, jak se závislým člověkem, kterého mají rádi, dál žít.

Od počátku letošního roku poradna nabízí také adiktologickou službu pro děti a mládež. To znamená, že k nim může přijít dítě nebo mladý člověk do 18 let, s jakýmkoliv problémem, který se závislostmi souvisí. Nejdříve proběhne úvodní konzultace a pak je možné se v poradně objednat. Služby jsou tady tedy dostupné všem klientům bez omezení věku.

Poradna pro gambling a jiné závislosti je ve Frýdlantu v provozu každé úterý od 9:00 do 17:00 hodin. Pro konzultaci je třeba se telefonicky objednat na telefonním čísle 732 315 469 nebo 603 829 730. Bližší informace o službách organizace naleznete na www.advaitaliberec.cz. Služby poradny je také možné využít jednorázově, popřípadě nastoupit do soustavné terapeutické péče.