Městská policie už tři podobné kamery má a využívá je v rámci prevence bezpečnostních problémů společně s další padesátkou stacionárních kamer. Nově by se však měly mobilní kamery využívat také při monitoringu nakládání s odpady na území města. Podle primátora Jaroslava Zámečníka lidé odkládají ke kontejnerům nežádoucí odpad.

„Běžně se tam objevují stavební materiály po rekonstrukci, nedávno nám na jednom stanovišti někdo odložil i motor od auta. V dalším případě tam dokonce neznámý pachatel odložil nádoby s vyjetým olejem. Něco takového je zcela nepřijatelné,“ popsal Zámečník.

Dodal, že kvůli tomu budou místa pomocí kamer monitorovat a případné viníky začnou přísněji pokutovat. „Pro ilustraci, fyzickou osobu tenhle prohřešek může stát až 200 tisíc korun, v případě právnických osob je to až do výše půl milionu korun,“ uvedl primátor.

Podle něj jde o desítky míst ve městě, kde k nežádoucímu jevu dochází. „Nejhorší situace je v ulici U Slunečních lázní na točce autobusů, v Halasově, Dobiášově, Americké, Oldřichově a Brněnské ulici,“ vyjmenoval Zámečník. Podle něj se kamery při řešení odkládání nežádoucího odpadu vyplatily jiným městům, která k této praxi přistoupila.

„Situace už je neúnosná. Rád bych připomněl, že občané Liberce mohou zdarma odevzdat 500 kg odpadu ročně do sběrného dvora. Lidé tak nemají důvod dělat nepořádek u kontejnerů, přesto ale páchají vážný přestupek,“ uvedl náměstek pro technickou správu Jiří Šolc.

Stojí to peníze navíc

Město, respektive firma FCC, která se o odpady v Liberci stará, tyto nežádoucí odpadky odvážela a likvidovala. Městskou kasu to ale stojí až 6 milionů korun ročně nad rámec toho, co firmě za službu platí. Roční náklady se pohybují okolo 112 milionů korun. „Těch šest milionů bychom přitom mohli použít na jiné důležité investice,“ doplnil Zámečník. Upozornil také na to, že lidé platí za odpad méně než město. „Pokud by lidé tento odpad odvezli do sběrného dvora, zaplatí 2 500 korun za tunu. Město zaplatí 5 tisíc za tunu, protože je potřeba odpad naložit a dovézt,“ vysvětlil primátor.

V Liberci je asi tisíc sběrných míst s kontejnery, v polovině z nich mohou lidé vyhodit všechny druhy odpadu, zbylých 500 míst je vybaveno kontejnery jen na některý druh odpadu, jako je plast nebo papír. Kromě toho mohou obyvatelé Liberce odvážet odpad na tři sběrná místa v Ampérově a Londýnské ulici nebo do kovošrotu v ulici Milady Horákové. Další bezplatnou možností je Jarní nebo Podzimní úklid velkoobjemového odpadu, který právě probíhá .

Nové mobilní kamery budou hrazeny z rozpočtu městské policie. Ta je nakoupí od dodavatele, kterým je Blahoslav Slavík, CAMsystemBrno. Zakázku město provedlo napřímo, aby došlo k „zachování kompatibility akumulátorů současných a pořizovaných kamer, dále zachování kompatibility pro nabíjení současných a pořizovaných kamer a také integrace všech kamer do jednotného dohledového systému.“