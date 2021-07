Předtím byl testován na rybníku Oko či na liberecké přehradě. Vodotěsný obal ukrývá původně analogový geologický přístroj upravený a digitalizovaný pro potřeby badatelů. Sběr dat je přenášen bezdrátově, tak aby se co nejvíce eliminoval rušivý magnetický obraz vlečného plavidla. Přesnou polohu přístroje a tedy i výsledků měření zaznamenává jeho vlastní GPS.

„Nyní víme, že nám to funguje, ale stále to nezaručuje dobrý výsledek na moři. Pohybujeme se v oblasti paleořeky, kde mohou být magnetické sedimenty, rušit to může přítomnost i velkých lodí,“ řekl jeden z výzkumníků Ivan Rous. Jejich kroky nyní míří do přístavního města Saint-Nazaire. Ponorka by totiž měla být potopená v Biskajském zálivu. „Je to stále jak hledat jehlu v kupce sena, ale ke stejným závěrům dospělo i britské námořnictvo zcela nezávisle na nás,“ dodal Rous.