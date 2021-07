Most nahradí nová betonová konstrukce. Hlavním důvodem pro rekonstrukci je nevyhovující stav mostu, snížená nosnost a absence bezpečnostních prvků. Místní obyvatelé a chalupáři stržení mostu kritizují, podle kraje ale nešlo postupovat jinak. Most navíc není památkově chráněný.

Řidiči se kvůli stavbě musí připravit na omezení, objízdná trasa je dlouhá 24 kilometrů. Most totiž leží na frekventované silnici II/290, která se přes něj napojuje na silnici I/14 vedoucí z Jilemnice na Rokytnici nad Jizerou. „Objíždění uzavřeného úseku po horských komunikacích je náročné, podmínkou zahájení stavby proto bylo zprůjezdnění mostu na zimu,“ řekl krajský náměstek pro dopravu Jan Sviták.

„Na přípravě stavby jsme pracovali intenzivně několik měsíců. Zdrželo nás rozhodnutí KRNAPu, že do 2. července nesmíme zasahovat do koryta řeky. Hlavní podmínkou po dohodě s obcí Poniklá bylo to, že bude nový most částečně průjezdný na zimu, jinak bychom do toho nešli,“ dodal. Nový betonový most bude dlouhý přes 53 metrů a přes 9 metrů široký. Stavba vyjde na více než 20 milionů korun.

Provedený diagnostický průzkum podle Svitáka zjistil, že historický most má zásadně degradované zdivo. „Dlouhodobě tam zatékalo. Most je ve velmi špatném stavu. Samozřejmě jsme prověřovali i jiné varianty, ale už to nebylo možné ani efektivní. Chápu, že to, že se bude bourat historický most, je citlivá záležitost,“ uvedl Sviták.

Ze starého mostu se využijí jen pilíře na březích, nosné pilíře z koryta řeky zmizí. Nová betonová deska, která řeku přemostí, bude mít dvě pochozí římsy, z nichž jedna bude sloužit jako chodník pro pěší.

Pro místní obyvatele a chalupáře bude představovat rekonstrukce komplikaci. Most je totiž jedinou spojnicí mezi jádrem Poniklé a místní částí Přívlaka. Obec ve spolupráci s krajem pro ně připravila objízdnou trasu, která je kratší než ta pro tranzitní dopravu. „Neoficiální objízdná trasa Jilem – Nístějka bude osazena značkou „Zákaz vjezdu všech motorových vozidel“ doplněnou o dodatkovou tabulku „Mimo dopravní obsluhy obcí Poniklá a Roprachtice“.

Mostek přes Farský potok bude opatřen zamykatelným zúžením profilu tak, aby byl možný průjezd pouze osobním vozidlem. Místním bude na požádání jednorázově odemčeno, v odůvodněných případech jim budou zapůjčeny klíče dlouhodobě,“ informoval starosta Poniklé Tomáš Hájek. Dodal, že druhá neoficiální objízdná trasa povede přes Roprachtice (u zemědělského družstva), svatého Jána a Dolní Sytovou a bude také osazena značkou „Zákaz vjezdu všech motorových vozidel“ doplněnou o dodatkovou tabulku „Mimo dopravní obsluhy obcí Háje n. J., Roprachtice a Poniklá – Přívlaka“.

Se zdržením musí počítat také řidiči, kteří míří do Vysokého nad Jizerou, kvůli objížďce najedou více než 20 kilometrů. „Tranzitní doprava bude vedena po klasicky značených objízdných trasách (Semily, Vysoké n. J., Jablonec n. J.). Neoprávněné vjíždění do zákazů vjezdů na trasách pro místní bude pravidelně monitorováno policií. Uzavírka mostu bude na zimní měsíce přerušena a most bude, byť s nějakým omezením, průjezdný. Na jaře 2022 pak má být stavba dokončena,“ dodal starosta Poniklé.

Dlouhé a komplikované objížďky ale nejsou to jediné, co místní obyvatelé trápí. Řada z nich je proti demolici historického mostu. „Mrzí mě, že se nepodařilo most prohlásit za památku, což by ho ochránilo. Zbourání považuju za velkou ztrátu, je to krásný most, který tady má svoje místo a historii,“ řekla Deníku Anna Stehlíková.

Snaha o prohlášení mostu za památku nebyla úspěšná, a tak se Liberecký kraj jako jeho majitel nemusí řídit stanoviskem památkářů. „Píšou mi lidé, kteří mají k mostu citový vztah. Já tomu rozumím, ale musím říct, že jsme udělali všechno pro to, aby byly prověřeny i jiné možnosti. Most ale rekonstrukci potřebuje,“ řekl hejtman Martin Půta.