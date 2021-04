Proč jste se rozhodla stát dobrovolníkem v jarním kole Potravinové sbírky?

V naší rodině je pomoc lidem v nouzi anebo jiných náročných situacích normální věcí. Jak jsem slyšela, dělala to moje babička, věnují se tomu i rodiče a bratr. Sbírce potravin pomáhám poprvé, ale aktivit tohoto charakteru mám za sebou už hodně.

Můžete přiblížit, co budete mít na starost?

Buď budu stát před prodejnou a zvát lidi, rozdávat letáky a motivovat je k darování. Anebo budu za pokladnou pomáhat přijímat potraviny, balit a připravovat je k odvozu. Mám za sebou i školení.

Myslíte si, že aktuální situace povede k tomu, že lidé budou více štědří?

Podle mě ano. Obecně si myslím, že naši lidé jsou štědří, chápající a solidární. Když se o tom bavím ve svém okolí, naprostá většina kamarádů dělá něco podobného a do sbírek potravin se pravidelně zapojuje.

Troufáte si odhadnout, kolik se podaří vybrat potravin?

Pro mě osobně by byl úspěch, kdybychom prostě vybrali tolik, abychom zajistili potraviny pro všechny, kteří to potřebují. Úplně nejlepší by samozřejmě bylo, kdyby nikdo pomoc nepotřeboval a všichni by si žili tak nějak spokojeně.

Co bude pro vás největší výzvou?

Nevím, jak to bude náročné v respirátoru a dalších ochranných pomůckách. Ale na druhé straně fakt, že dělám něco prospěšného, mi pomůže to překonat. Těším se na to.