Mezi dárce se opětovně zařadila severočeská rodinná společnost vyrábějící ozdoby Glassor Decorations. Vedle prodeje nadačních ozdob firma také každoročně zasílá ozdoby domovům seniorů a nemocnicím. „Pomáhání má dvě stránky. Jedna je o financích a ta druhá o šíření radosti a úsměvu. Posíláme ozdoby seniorům a do nemocnic, abychom ve vánoční době přispěli k vřelé sváteční atmosféře,“ řekla za společnost Kateřina Tichá.

Zájemci si mohou vybírat jak z jednotlivých ozdob různých tvarů a barev, tak i připravených balíčků. V nabídce nechybí ani vánoční dekorace, řetězy či světýlka. „Vzít si celý balíček je jednodušší jak pro zákazníka, tak i pro nás. Tvořili jsme je z darovaných ozdob,“ dodala s tím, že ceny se pohybují od 20 korun za drobnosti do 200 korun za balíček.

„Sešlo se nám přes tři tisíce ozdob, jak od soukromých dárců, tak i firem. Nestanovili jsme částku, které bychom chtěli dosáhnout, nicméně loni se vybralo téměř 80 tisíc korun. Bylo by příjemné to zopakovat,“ řekla Deníku ředitelka Amelie Michaela Čadková Svejkovská.

Vybrané peníze zajistí financování bezplatných služeb odborníků v Centru Amelie Liberec, která se zaměřuje na pomoc onkologicky nemocným a jejich blízkým na Liberecku. „Sbírka už několik let pomáhá financovat služby nemocným i jejich blízkým, kteří přicházejí do Amelie, protože jim do života vstoupila rakovina. Přicházejí na individuální konzultace s psychologem nebo sociálním pracovníkem, hledají informace, kontakty, ale třeba i další lidi, se kterými mohou sdílet své radosti i strasti,“ zdůraznila sociální pracovnice liberecké Amelie Renata Kotúčková.

Letos se musela Amelie Liberec vypořádat s nečekaným odchodem zakladatelky a tváře místního centra Petry Kuntošové. Letos na podzim se uskutečnil v Jablonci nad Nisou charitativní běh, který přinesl přes 30 tisíc korun. Z běhu se zároveň stal Memoriál Petry Kuntošové. Tváří liberecké Amelie náhle zemřela a účastníci běhu měli příležitost zapálit čajovou svíčku kousek od startu na její počest. „Pokud se nám to podaří, uskuteční se další ročník a běh bude nadále věnován Petře, aby se připomínalo její jméno,“ podotkla ředitelka Amelie.

Nezisková organizace Amelie je doposud jedinou organizací v kraji, která komplexní a bezplatnou psychosociální podporu nemocným a jejich blízkým odborně poskytuje.

Cílem organizace je, aby svými službami doplnila fungující zdravotnickou péči o nemocné a zabránila tak sociálnímu vyloučení onkologicky nemocných a jejich blízkých. Onkologické onemocnění provází tabu a negativní stereotypy, které komplikují přístup k léčbě a životu s rakovinou, včetně komunikace s nemocnými i jejich blízkým.

„Finance na provoz i personál Centra zajišťujeme z nejrůznějších zdrojů a udržet služby nejen v Liberci je pro nás vysoká priorita, obzvláště když se plánuje snižování veřejných zdrojů, o jehož podobě dopředu nic nevíme,“ upřesnila Čadková Svejkovská. „I proto je pro nás sbírka ozdob v Liberci důležitá, snižuje totiž riziko, že bychom museli služby omezovat, což nechceme,“ dodala.