Na obnovu krajiny sází hnutí krajského zastupitele a vysokoškolského pedagoga Josefa Šedlbauera.

Josef Šedlbauer je politik, vysokoškolský pedagog a vědec v oboru fyzikální chemie. Je zastupitel Libereckého kraje i města Liberec. Působí jako profesor na TUL. | Foto: soukromý archiv

Zdroj: Deník„Potřebujeme uzdravit krajinu, která ztratila schopnost odolávat suchu a povodním, protože bez vody se žít nedá. Ten problém má letité příčiny a sám nezmizí. Máme promyšlený plán pro zdravou krajinu a prosazujeme ho už několik let. Slovy ho podporují všichni, ale reálně se toho moc neděje,“ tvrdí Šedlbauer. Ve vedení kraje musí být podle něj lidé, pro které je to skutečná priorita a jsou ochotni vložit do ní hodně energie.