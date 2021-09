"Dle statistických údajů byl v Libereckém kraji v období od ledna do srpna 2021 nejčastější příčinou vzniku dopravní nehody nesprávný způsob jízdy. Z celkového počtu 2989 šetřených dopravních nehod byl nesprávný způsob jízdy hlavní příčinou nehody v 1432 případech, při těchto nehodách bohužel zemřeli 3 účastníci dopravních nehod, 5 jich bylo zraněno těžce a 220 lehce," doplnila Maňasová, která dodala, že policie bude služební autobus využívat při kontrole řidičů častěji.

Dopravní policie svoji pozornost zaměřila především na řidiče nákladních vozidel. Ti za jízdy často drželi nebo manipulovali s telefony. Dalšími prohřešky, které policisti odhalili, bylo nerespektování dopravního značení, předjíždění v místech, kde to není povoleno nebo špatný technický stav vozidla. Řidiči měli často v autech také předměty, které jim bránily ve výhledu.

Policisté odhalili 60 dopravních přestupků, vyjeli do akce služebním autobusem | Foto: Policie ČR

