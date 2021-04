„Hned po příjezdu začali okamžitě bojovat o život muže v bezvědomí. Role si rozdělili tak, že jeden z policistů zkontroloval životní funkce ležícího muže, druhý komunikoval se zdravotníky a třetí z policistů připravoval k použití automatizovaný externí defibrilátor, zkráceně AED,“ přiblížil zásah mluvčí policie Vojtěch Robovský.

Policejní vozy jsou vybaveny automatizovanými externími defibrilátory, jejichž účelem je poskytnout co nejrychlejší pomoc osobám s možným srdečním kolapsem. V tomto případu však přístroj po analýze výboj nedoporučil. Po příletu vrtulníku Zdravotnické záchranné služby Libereckého kraje zůstali policisté na místě zásahu a asistovali zdravotníkům do doby, než lékař rozhodl o transportu pacienta do nemocnice. „Kvalitní resuscitace first respondery na místě zásahu dopomohla k záchraně života muže,“ podotkl mluvčí krajské záchranné služby Michael Georgiev.

Za první dva měsíce letošního roku byla ze strany Zdravotnické záchranné služby Libereckého kraje vyžádána policejní asistence s automatizovanými externími defibrilátory k padesáti událostem. Ve čtyřech z těchto případů došlo k použití automatizovaného externího defibrilátoru. Naposledy v polovině února u muže v Mimoni na Českolipsku, kterého se podařilo vrátit zpět do života. „Nebyl to náš první takový zásah u člověka, který byl v přímém ohrožení života. Již několikrát jsme AED použili. V tomto případě jsem však velmi rád, že nakonec vše dopadlo dobře," zmínil jeden ze zasahujících chrastavských policistů Jan Plaček.