Tam policisté zjistili, že se jedná o muže, který pochází z Bulharska a na kterého byl Obvodním soudem pro Prahu 2 vydán příkaz k zatčení. Muž v Čechách pobýval neoprávněně a v evidencích byl vedený jako nežádoucí osoba, proto byl také z naší země vyhoštěn.

"Z rozhodnutí státního zástupce jsme cizince zadrželi a umístili do policejní cely. Ještě tentýž den mu bylo sděleno podezření ze spáchání přečinu maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání. Po necelých dvou dnech strávených v policejní cele byl cizinec eskortován k Okresnímu soudu, kde mu byl na základě pravomocného rozhodnutí vyměřen trest vyhoštění na dobu 5 let. Soudce zároveň rozhodl o jeho umístění do vyhošťovací vazby, kde cizinec vyčká na eskortu do domovského státu," uvedl k případu tiskový mluvčí police Vojtěch Robovský.