Dříve tu byla celnice, pak casino, nyní by opuštěný dům na okraji Hrádku nad Nisou měl sloužit českým a německým policistům. Nejprve jako společné pracoviště, které by se využívalo k setkávání a instruktážím a odkud by policisté vyráželi do služby. Později by zde mohla dokonce vzniknout společná česko-německá služebna.

Vedení Hrádku nad Nisou si od nového projektu slibuje větší bezpečí. První policisté by zde mohli začít působit už letos. „Není tajemství, že Hrádek nad Nisou je na drogové křižovatce. Drogová scéna nás hodně trápí, už se ze sousedního Polska nepřevážejí pouze prvky na přípravu drog, ale i drogy jako takové,“ sdělil starosta Hrádku nad Nisou Josef Horinka.

Město na trojmezí tří států leží také na transitní trase kradených aut, která přes něj míří dál do východní Evropy. „Pokud do města taková policejní složka přijde, tak to pro něj znamená větší pocit bezpečí a klidu,“ dodal starosta, který také upozornil na nedostatek policistů. „Sehnat člověka do městské policie je skoro unikum,“ poznamenal.

VZOR Z NĚMECKA

Podle krajského policejního ředitele Vladislava Husáka bude v Hrádku zpočátku působit česká i německá cizinecká policie, postupně by se k nim měli přidávat i policisté z obvodních oddělení, kteří by řešili běžnou kriminalitu. „Je to jeden ze zajímavých počinů, který by pomohl bezpečnostní situaci v příhraničí. Nejedná se jen o Hrádecko, ale můžeme se v rámci služebny přesouvat na Frýdlantsko a další místa, která nás budou pálit,“ upozornil Husák.

Jako vzor vidí společné pracoviště v nedalekém Ludwigsdorfu na německo-polské hranici. „Zde spolu policisté fungují v nějaké paritě, školí se tam, pracují, mají tam zázemí, šatny, skříňky, všechno, co k takovému policejnímu oddělení patří. A to je náš cíl,“ doplnil.

Objekt bývalé celnice patří v současnosti Hrádku nad Nisou. Podle starosty by se investice na potřebné opravy mohly pohybovat kolem pěti milionů korun. Město se na rekonstrukci pokusí získat dotace. Jak potvrdil Husák, bývalá celnice by se mohla začít zabydlovat už letos. Postupně by zde mohlo sloužit až deset policistů z každého státu. A pokud se spolupráce osvědčí, mohli by zde začít působit i policisté z Polska.