„Případ jsme medializovali poté, co byly provedeny veškeré standardní úkony trestního řízení, ty ale dosud nevedly ani k objasnění případu, ani ke zjištění totožnosti pachatele. V průběhu vyšetřování vyvstaly další detaily, a to v tomto případě možné svědectví od osoby na zveřejněných fotografiích,“ uvedl mluvčí krajské policie Vojtěch Robovský.

Incident se odehrál loni 9. dubna před kavárnou Café Majada, a to v poměrně frekventovaném čase, krátce před půl devátou ráno. „V této souvislosti pátráme nejen po možných svědcích samotného fyzického napadení, ale také po muži, kterého zaznamenala jedna z průmyslových kamer. Právě tento člověk (na snímku) by svým svědectvím mohl vnést do vyšetřovaného případu důležité informace, které by mohly výrazným způsobem dopomoci k jeho objasnění,“ zdůraznil policejní mluvčí.

Muži zákona v loňském roce v Libereckém kraji zaznamenali 722 případů fyzického napadení. Oproti roku 2018 jde o mírný pokles. „Celkově došlo v loňském roce k poklesu kriminality obecně o šest procent. Naopak se zvýšil počet objasněných případů. Zatímco v roce 218 bylo objasněno 487 případů, loni se jich podařilo objasnit 502,“ zmínil mluvčí čísla policejní statistiky.

Od začátku letošního roku zatím evidují kriminalisté jen v samotném Liberci celkem 35 případů násilného napadení. V sousedním Jablonci to bylo 22 případů.

V samotném centru krajského města to bylo podle Robovského v pěti případech. Ani k jednomu z nich nedošlo v Rumunské ulici. „Ta ulice vypadá se svými zchátralými a částečně opuštěnými domy dost odpudivě, ale nemám pocit, že by byla extrémně nebezpečná,“ říká Jiří Louda, který tu žije tři roky.

Zvýšený počet násilné trestné činnosti neevidují policisté ani v okolí Fügnerovy ulice, kterou se mnozí Liberečané snaží projít co nejrychleji. „Letos jsme tam od začátku roku evidovali pouze jeden případ násilného napadení.“ uvedl Robovský, podle kterého na místě dochází spíš k přestupkovým deliktům než závažnější kriminalitě.

Podobně to vidí strážníci. „Často řešíme třeba protikuřácký zákon, který zakazuje kouření na zastávkách, ale z našeho pohledu se tam bezpečnostní situace nezhoršuje. Jde spíš o to, že větší koncentrace lidí a shlukování různých skupinek může vzbuzovat subjektivní pocit nebezpečí. Situaci v této lokalitě určitě zlepšila přítomnost strážníků a také kamerový systém, který chceme ještě navýšit instalací panoramatické kamery,“ popsala mluvčí městské policie v Liberci Daniela Bušková.

Policie spolupracuje s veřejností čím dál častěji, zejména v případě dopravních nehod. Výhodou jsou palubní kamery, které se stávají běžnou součástí autovybavení. Takto například zachytili hned dva řidiči nehodu na přechodu v České Lípě, kdy auto dávalo přednost školákovi, řidič za ním jej však z nepochopitelných důvodů objížděl a chlapce srazil.

Podle zkušeností policie veřejnost reaguje i v případě hledaných osob nebo pokud jsou svědky dalších trestných činností. „Například letos jsme zveřejňovali výzvu spoluobčanům k osobě důležitého svědka, jehož výpověď by mohla dopomoci k objasnění krádeže finanční hotovosti. Spoluobčané se nám přihlásili se svými poznatky hned následující den po výzvě, a to hned několikrát,“ popsal Robovský. Podle něj se vyšetřovatelům díky tomu podařilo zjistit totožnost podezřelého.

Lidé se mají ohledně informace o svědkovi na fotografii či případně dalších možných svědků hlásit prostřednictvím bezplatné linky 158 nebo navštívit služebnu Obvodního oddělení Liberec – centrum či kterékoli obvodní oddělení Policie ČR.