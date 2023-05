Do databáze osob, po kterých bylo vyhlášené pátrání, se objevil 12. května tento mladistvý. Je z Liberecka, ale má přímou vazbu na okres Děčín.

"Mladistvý se nevrátil do výchovného ústavu v Boleticích nad Labem. Jeho pobyt není do současné doby znám, v místě svého trvalého bydliště se nenachází (Hrádek nad Nisou, okr. Liberec) a ani o sobě nepodal do současné doby žádnou zprávu," uvedla důvod mluvčí policie Eliška Kubíčková.

Informace o případném pohybu této osoby v pátrání sdělete na linku 158, případně na kteroukoliv policejní služebnu.