/FOTO, VIDEO/ S koncem zimy opět začaly stavení práce na terminále městské hromadné dopravy v Liberci.

Pokračuje obnova terminálu MHD v Liberci. | Video: Martin Štefanov

Podle provozně-technického ředitele Dopravního podniku měst Liberce a Jablonce nad Nisou (DPMLJ) Ludvíka Lavičky by základní práce mohly být hotové do konce letošního června a zbytek do konce prázdnin. „Je zde ale mnoho faktorů, který termín mohou změnit. Konkrétně se jedná o obnovu asfaltových krytů, která je závislá na počasí, aby byla zaručena kvalita,“ informoval Lavička s tím, že konečná cena se vzhledem k rozšíření prací teprve zpracovává.

Z důvodu rekonstrukce nástupišť terminálu MHD ve Fügnerova ulice tak budou až odvolání stanoviště č. 5 (linka č. 38) + stanoviště č. 6 (linky č. 12, 13, 21, 23, 24, 26, 28, 30, 51, 52, 93 a 94) posunuty do náhradní společné zastávky před obchodním centrem Forum Liberec. Oddělení přepravní kontroly bude v provozu bez omezení. „V rámci obnovy dojde v konečné podobě ke kompletní výměně povrchů jak vozovek, tak nástupišť a úpravě veřejného osvětlení,“ doplnila mluvčí DPMLJ Martina Poršová.