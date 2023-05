/FOTO, VIDEO/ Láska má je zákon. Tak zní podtitul druhé řady úspěšné televizní minisérie Iveta, který se inspiroval stejnojmennou písní a životem Ivety Bartošové.

Trailer na druhou řadu minisérie Iveta. | Video: VOYO

Pokračování série bude mapovat život české popové hvězdy v odbobí 90. let minulého století, kdy zažila profesní vrchol, prožila vztah s veleúspěšným mužem, románek s hereckým kolegou, dočkala se vytouženého dítěte, vzbudila pozornost bulváru a po kariérním propadu uskutečnila velkolepý comeback.

„První série byla o touze po slávě. Ta druhá je o touze po lásce a uznání. A o tom, na čem doopravdy záleží,“ přiblížil autor scénáře a režisér Michal Samir. První díl nové řady minisérie se na Voyo v premiéře představí 5. května a další dvě epizody vždy následující pátky, 12. a 19. května. Třetí a závěrečná řada minisérie je aktuálně v přípravách.

Pokračování minisérie opět vznikalo se souhlasy všech, jejichž osudy sleduje. Tvůrci byli v kontaktu s rodinami Ivety Bartošové a Ladislava Štaidla. Maminka zpěvačky se v minulosti nechala slyšet, že se díky seriálu setkala po dlouhé době se svojí dcerou.

Příběh o Ivetě Bartošové míří k divákům. Podíleli se na něm liberečtí producenti

„První řada je poměrně přímočarý příběh cesty vzhůru s velkou ztrátou na konci. Druhá je komplikovanější. Iveta pořád ví, co chce, ale mění se jí priority. A to s frekvencí a intenzitou, která ji postupně láme. Možná by si s tím poradila, nebýt předmětem veřejného zájmu,“ osvětlil rozdíly mezi Ivetou v osmdesátých letech a Ivetou „zlatého věku“ let devadesátých kreativní producent Voyo Matěj Podzimek.

Hlavní roli si zopakuje herečka Anna Fialová, jako Ladislav Štaidl se vrací Ondřej Gregor Brzobohatý. Druhá řada minisérie nabídne divákům více pěveckých i tanečních vystoupení, to vše v prostředí vizuálně, hudebně i společensky specifických devadesátek.

„Anička si tvrdě mákla už v první sérii, ale druhá byla opravdu strašně náročná. Mnoho natáčení bylo přes noc, Anna zažívala velké množství makeupových změn. Několikrát se měnila paruka i během jednoho natáčecího dne. O choreografiích a zpěvu už ani nemluvím. Já opravdu pokaždé překvapeně koukám, že její talent nemá hranic,“ zdůraznila liberecká producentka a castingová režisérka Maja Hamplová z Barletta Productions.

Zdroj: Youtube

„Na rozdíl od první řady byla dvojka série realizačně složitější. V devadesátých letech byla Iveta skutečně v centru dění a nás tak čekalo mnoho lokací a situací, které svou výpravností převyšovaly rámec prvních tří epizod,“ podotkl její kolega a producent Matěj Chlupáček.

V druhé řadě se objeví další postavy, které měly reálný předobraz. Rudolfa Hrušínského nejmladšího ztvárnil Oskar Hes, Karla Svobodu ztvárnil Saša Rašilov a do Karla Gotta se převtělil Ondřej Ruml. Jako rodiče Ivety se vrací Alena Mihulová a Miroslav Hanuš.