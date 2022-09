Poklady z půdy. Parkoviště u liberecké Areny se proměnilo v ráj pro vetešníky

/FOTO, VIDEO/ Prodat, co už nepotřebují. Nebo nakoupit to, co už dosloužilo druhým. Na parkoviště u Home Credit Areny v Liberci se druhou zářijovou sobotu vrátily Všehotrhy a vetešníci se tak ocitli v ráji.

