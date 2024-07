Liberecké všehotrhy se konají každou druhou a čtvrtou sobotu měsíci, vždy od 5 do 11 hodin, a za jejich organizací stojí Jaroslav Strnad. Začínal v prostorách vratislavického pivovaru, kvůli potřebě většího prostoru se přesunul k Home Credit Areně. „Nedá se říci, o co je největší zájem, nabídka se pokaždé o trochu liší. Ale lidé sem chodí rádi a zájem je i ze strany prodejců,“ řekl Deníku Strnad s tím, že navzdory zájmu neplánuje do budoucna přidávat další termíny.

Aktuálně probíhá rekonstrukce dříve zanedbaného podchodu mezi ulicemi Doubská a 28. října, který funguje od roku 1859 a původně sloužil jen jako propustek k odvodu vody. Denně ho využívalo několik stovek lidí, hlavně při cestě do základní školy a gymnázia, do Home Credit Areny a přilehlých sportovišť. Po dobu uzavření vznik náhradní pěší koridor oddělený svodidly v podjezdu v ulici 28. října. „Nijak se to na návštěvnosti nepodepsalo. Někteří byli překvapeni a volali, jak se sem dostanou, ale to byli většinou přespolní. Nezpůsobilo to znatelnou komplikaci,“ podotkl organizátor s tím, že mezi hlavní povinnosti patří zajištění prostoru a bezpečnosti.

Na území Libereckého kraje probíhají další bleší trhy například v Zákupech či Novém Boru. Mezi vyhlášené blešáky patří ten v Mladé Boleslavi. Nejbližší Liberecké všehotrhy se uskuteční v sobotu 10. srpna.