Pokládka asfaltu v těchto dnech ještě více zkomplikuje dopravu v Rynolticích

Do finále jde rekonstrukce silnice I/13 v Rynolticích, která už několik týdnů zpomaluje dopravu mezi Libercem a Cvikovem. V těchto dnech silničáři pokládají finální vrstvu asfaltu, a tak ve dnech od 31. srpna do 4. září počítejte s výraznějším omezením a zdržením. Zejména na sjezdech z Rynoltic a do Rynoltic budou střídavě plné uzavírky.

V Rynolticích pokračují práce na silnici. Ilustrační foto | Foto: ŘSD