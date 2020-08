„Vývoj v posledních týdnech způsobuje mezi obyvateli velké znepokojení a obavy z dalších událostí, než dojde k dopadení pachatelů. Vše samozřejmě začíná mít už i vliv na psychiku, kdy je člověk téměř neustále v pozornosti a sleduje, co se kolem děje a kdy se otáčíme za každým projíždějícím autem a cizí osobou,“ napsal Michael Martin z Václavic starostovi Hrádku nad Nisou v dopise, v němž ho prosí o pomoc.

Situace je podle Martina dokonce už taková, že se ženy a dětí v noci bojí a rodiny se raději stěhují z přízemí do patra. „Znepokojení a pocit obecného nebezpečí je dokonce už tak výrazný, že se někteří sousedi včetně mě rozhodli okolí nárazově v noci hlídat, což samozřejmě nemůže být úkolem občanů. Hlídání také nelze realizovat dlouhodobě z důvodu potřeby chodit do zaměstnání,“ popsal Martin opatření, která místní z vlastní iniciativy zavedli.

Zloději kradou hlavně v noci

Podle starosty Hrádku nad Nisou Josefa Horinky nejsou krádeže v obcích jen několik stovek metrů od hranic nic nového. „V minulosti k nim často docházelo třeba v Oldřichově na Hranicích. Pokud to tak lze vůbec říct, obyvatelé si na to částečně zvykli a přizpůsobili tomu své chování,“ prohlásil. „Pro lidi ve Václavicích a Uhelné je to novinka. Záležitost jsem hned projednal jak s obvodním oddělením Policie ČR v Hrádku nad Nisou, tak i s krajským ředitelstvím Policie ČR v Liberci,“ vysvětlil Horinka.

Zvýšená trestná činnost podle starosty souvisí se znovuotevřením hraničních přechodů a hranic jako takových a netýká se pouze Václavic a Uhelné. „I v jiných částech našeho města, konkrétně v ulici Oldřichovská, která bezprostředně navazuje na komunikaci CZ/PL, byl zaznamenán pohyb osob na zahradách a ztráta různých věcí,“ řekl Horinka a dodal, že lidé bohužel poškození často nehlásí.

Za pravdu mu dal i mluvčí krajské policie Vojtěch Robovský. „Je potřeba, aby lidé události nahlásili na linku 158. Pokud to neudělají, nemůžeme jim s tím pomoci,“ reagoval Robovský. „Prošetřujeme případy, kdy ve Václavicích došlo k odcizení věcí ze zahrady a krádeži v pohostinství. Není to ale zásadní nárůst trestné činnosti. Naše hlídky pravidelně provádějí běžné kontroly v pohraničních obcích,“ doplnil.

Podle lidí, kteří se obrátili na Deník, jde o gangy zlodějů z Polska. Pachatelé přicházejí podle jejich svědectví v noci. Mluví polsky, někdy jsou zticha, někdy naopak dělají nepořádek a hrají, že jsou opilí a pak berou za kliky a berou, co jim přijde pod ruku, a to i úplné maličkosti. Patrné je to i z detailních záznamů Michaela Martina, který si zapisuje podezřelé dění ve Václavicích.

„Horní drát elektrického ohradníku na dvou místech přestřižen tak, aby vznikla přímá a nejkratší cesta od nejodlehlejšího konce zahrady k domu (nejméně osvětlená část zahrady), stejný den nalezen nůž na zahradě domu,“ poznamenal si Martin 9. července. Podobných událostí si od začátku prázdnin zapsal už 26.

Jelikož nebyl zatím žádný pachatel dopaden, nelze potvrdit podezření, že jde o občany Polska. Mluvčí policie Robovský k tomu řekl, že ČR má s ostatními státy Evropské unie uzavřené dohody o přeshraniční spolupráci a s polskou stranou pravidelně spolupracuje. „Znova ale opakuji, že pokud mají občané nějakou takovou informaci, je potřeba ji sdělit policii. Nemůžeme reagovat na to, co si lidé vypráví mezi sebou,“ zdůraznil Robovský.