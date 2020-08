Větší pravděpodobnost dopadení pachatelů trestných činů. To si slibuje Policie ČR od instalace nového kamerového systému v pohraničí. Ten by měl doplnit už existující kamerové systémy, které jsou ve městech a obcích v kraji. Nové kamery budou monitorovat silnice směřující k hraničním přechodům do Polska a Německa, kam míří kradené automobily z ČR.

Podle policejního mluvčího Vojtěcha Robovského je hlavním cílem monitorovat průjezdy vozidel. „Slibujeme si od toho eliminaci kriminálních jevů a zvýšenou pravděpodobnost dopadů pachatelů,“ vysvětlil Robovský a dodal, že projekt se připravuje od začátku letošního roku. „Budování kamerového systému bude probíhat koncem roku a v roce příštím,“ uvedl mluvčí.

Jelikož Policie ČR nemá vlastní kamerové systémy a využívá data z kamer obcí, měst a městských policií, uzavřela memorandum s Libereckým krajem. Ten by měl fungovat jako zprostředkovatel mezi policií a obcemi, aby mohlo dojít k dohodě o umístění kamer na co nejvhodnějších místa, třeba na veřejné osvětlení.

„Některé kamery jsou umístěny v malých městech a obcích, kde není městská policie, a nemají nikoho, kdo by se o kamery staral. My tak budeme podporovat obsluhu a údržbu těchto kamer,“ sdělil hejtman Martin Půta. „Původně to vypadalo, že budeme projekt z části financovat. Nakonec se nám podařilo přesvědčit Krajské ředitelství Policie ČR, aby to zaplatili z peněz, které jim může dát ministerstvo vnitra. To se stalo. Projekt ale chceme v dalších letech podpořit částkou 200 tisíc korun, která pokryje údržbu systému,“ dodal Půta.

Nové kamery budou na příjezdových komunikacích například od polského Zawidova směrem do Frýdlantu nebo na silnici do Hrádku nad Nisou. „Jsou to lokality, kudy by mohli odjíždět lidé autem, které jim nepatří. Kamery by měly sloužit k tomu, aby když někdo odjíždí jiným autem, než které si koupil, tak aby měla policie fotografické záznamy s detaily, kdy a v kolik takovým autem někdo odjížděl,“ dovysvětlil hejtman Půta.

Jedna z kamer by měla být umístěna v Habarticích, kde je hraniční přechod do Polska. Starosta obce Stanislav Briestenský iniciativu Policie ČR vítá. „Souhlasíme s každou věcí, která pomůže zamezit páchání trestné činnosti. Právě proto jsme jako zastupitelstvo vydali kladné stanovisko k umístění kamery v naší obci,“ řekl Deníku Briestenský a dodal, že půjde o první kameru v obci.

„My jako obec žádné kamery nemáme. Od doby, co se opět otevřely hranice, však pociťujeme zvýšenou kriminalitu. Zrovna dnes řeším vloupání do bývalé školy, která se nachází na hranicích,“ vysvětlil starosta Habartic, který se snažil, aby jeden ze dvou hraničních přechodů v obci zůstal i po znovuotevření hranic neprůjezdný. „Jde o bývalý přechod, který není tak dobře viditelný a většinou ho využívají ti, co páchají něco nekalého. Bohužel se to zatím nepodařilo legislativně vyřešit,“ dodal.