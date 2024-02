Paliva v Libereckém kraji od minulého týdne opět zdražila, ceny se blíží hranici 37 korun. Litr nejprodávanějšího benzinu Natural 95 se aktuálně u čerpacích stanic prodává v průměru za 36,90 Kč, před týdnem byl o 32 haléřů levnější. O 39 haléřů zdražila nafta, za litr teď řidiči dají průměrně 36,89 koruny.

Nejlevnější paliva v kraji prodávají na Českolipsku, benzin je u tamních čerpacích stanic v průměru za 36,52 Kč a nafta po 36,55 koruny. Nejdráž tankují motoristé na Liberecku, litr benzinu přijde v průměru na 37,26 Kč a za litr nafty platí 37,04 koruny. V Libereckém kraji se i tak ceny paliv drží pod celostátním průměrem.

Podle údajů společnosti CCS, která ceny sleduje, je benzin stále o 83 haléřů na litru levnější než před rokem, za naftu tehdy motoristé platili o 40 haléřů na litru víc.

Pohonné hmoty rychle zdražují v celém Česku. Litr naturalu zdražil od minulého týdne na 37,15 koruny, nafta stojí už v průměru 37,17 Kč. Nejméně platí za paliva řidiči v Jihočeském kraji, kde je litr benzinu v průměru za 36,66 Kč a nafta za 36,68 Kč. Nejdražší paliva nabízejí pumpy v Praze. Litr benzinu přijde v hlavním městě průměrně na 38,65 Kč, nafta je po 38,74 koruny za litr.

Průměrné ceny pohonných hmot k 7. únoru 2024 podle okresů: Česká Lípa - 36,52 Kč/l (Natural 95), 36,55 Kč/l (Nafta) Jablonec nad Nisou - 36,85 (Natural 95), 36,83 Kč/l (Nafta) Liberec - 37,26 (Natural 95), 37,04 Kč/l (Nafta) Semily - 36,88 (Natural 95), 36,99 Kč/l (Nafta)

Ceny pohonných hmot vyhnala nahoru ruská invaze na Ukrajinu, která začala 24. února 2022. Za poslední dva roky byla cena nafty nejvýš 13. března 2022, kdy se dostala na průměrných 49,73 Kč, některé čerpací stanice v Liberci chtěly tehdy za litr nafty i přes 52 korun. Nejlevnější byla nafta na konci loňského května, kdy byl litr za 30,66 Kč. Benzin se prodával nejdráž začátkem července 2022, kdy byl v kraji litr po 47,95 Kč. Nejníž se cena benzinu dostala letos 2. ledna, kdy se prodával za 35,20 Kč, od té doby roste.

Kvůli vysokým cenám jezdí více než rok Češi nakupovat a tankovat do sousedního Polska, kde je levněji a nulové DPH u základních potravin prodloužili o dalšího čtvrt roku. Ti, kdo byli zvyklí nakupovat v Biedronce v Porajówě, musí teď ale do 15 kilometrů vzdálené Bogatyně, kvůli rekonstrukci je prodejna oblíbeného řetězce jen pár set metrů za česko-polskou hranicí zavřená. Hotovo by mělo být podle informací na oplocení areálu v březnu.

V Polsku paliva zdražila, alespoň u čerpací stanice AB v Porajówě, kde dnes měli litr benzinu za 6,69 zlotého (v přepočtu 38,57 Kč). Je to v přepočtu zhruba o deset haléřů víc než před týdnem. O 15 haléřů zdražila nafta na 6,54 zlotého (37,59 Kč). Dál ve vnitrozemí lze tankovat i levněji, v Liberci je ale stále možné litr benzinu i nafty pořídit za ceny od 35,90 Kč, zjistila ČTK.

