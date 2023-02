Krajská hygienická stanice Libereckého kraje za posledních pět let zaznamenala nárůst nakažených pohlavní chorobou. V kraji eviduje celkem 123 nakažených HIV, za loňský rok jich přibylo 15. Podle mluvčí krajské hygieny je statistika ovlivněna příchodem ukrajinských uprchlíků.

„Zatímco v České republice se tato nemoc prioritně šíří mezi muži majícími sex se stejným pohlavím, na Ukrajině se šíří mezi heterosexuálními páry. Na Ukrajině je 45procentní podíl žen na celkovém počtu HIV pozitivních,“ informovala Zuzana Balašová.

Z 15 nových případů v kraji bylo 12 uprchlíků z Ukrajiny, z nichž 6 o své pozitivitě vědělo. Přibylo i případů nákazy kapavkou, chlamydiemi či syfilidou. Tyto choroby se šíří hlavně mezi heterosexuály, kteří nepoužívají při sexu ochranu. „Nejčastěji se u nově diagnostikovaných pacientů jedná o osoby ve věku 20 až 40 let,“ upřesnila Balašová.

Promiskuitní chování

Na venerologické ambulanci liberecké nemocnice během posledních dvou let pozorují nárůst počtu nakažených kapavkou a syfilis. Nejčastěji vyhledávají pomoc pacienti mezi 18 až 30 lety. „Máme ale i mladší pacienty a naopak, třeba i výrazně starší. Důvodem šíření těchto chorob je na prvním místě promiskuitní chování,“ sdělil lékař Ondřej Havlíček s tím, že na nárůstu u nemoci syfilis se spolupodílí imigrace z Ukrajiny a Mongolska.

Nejen k osvětě přispěla Česká společnost AIDS pomoc, která ve spolupráci s Krajskou nemocnicí Liberec otevřela 12. ledna nové testovací centrum s poradnou. HIV checkpoint je otevřený každý čtvrtek od 15 do 18 hodin přímo v ambulanci infekčního oddělení v nemocniční budově K v Husově ulici.

Centrum se zaměřuje především na poradenství a testování HIV. V případě potřeby je možné požádat také o testy na syfilis a žloutenku typu B a C. Veškeré testy v tomto centru jsou anonymní a bezplatné. Doposud ho navštívilo 14 klientů a bylo realizováno 43 testů.

„O otevření testovacího místa v Liberci jsme usilovali několik let. Liberec patří mezi pět měst s největším počtem obyvatel a v kraji je i celoroční turistický ruch. To jsou faktory, které nás k otevření pobočky na bezplatné testování motivovaly. Občané Liberce naši práci znají z každoročního testování v sanitce, které probíhá ve spolupráci s dopravním podnikem na terminálu Fügnerova. Věřím, že uvítají také možnost využívat pobočku s celoročním provozem,“ podotkl ředitel Domu světla České společnosti AIDS pomoc Jiří Pavlát. Město pod Ještědem se tak připojilo k Ústí nad Labem, Teplicím, Olomouci, Ostravě či Brně, kde už HIV checkpointy fungují.

Součástí testů poskytovaných v HIV checkpointu je i před-testové a po-testové poradenství. Testování probíhá na základě reálných rizik, která se zjišťují během před-testového pohovoru a z vyplněného před-testového dotazníku. Dotazník si zájemce může sám kdykoliv vyplnit on-line nebo přímo v checkpointu společně s poradcem.

„Kromě testování na HIV patří mezi hlavní úkoly centra i poradenství a pomoc lidem žijícím s HIV, podpora jejich rodin a přátel a samozřejmě prevence a osvěta. Klientům jsou k dispozici vyškolení poradci a lékaři, kteří jim poskytnou dostatek informací a odbornou, ale současně i lidskou péči,“ řekl Pavlát.

Testování probíhá i v terénu prostřednictvím mobilních ambulancí, které jezdí po celé republice. V tuto chvíli jsou vypsané termíny na začátek března, Liberec mezi nimi zatím není. „Hodně záleží také na tom, jak se bude vyvíjet počasí. V zimních měsících sanitky do terénu totiž nevyjíždí. Testování v mrazu není komfortní ani snadné,“ dodala mluvčí České společnosti AIDS Markéta Kuklová.

Světová zdravotnická organizace (WHO) a Evropské středisko pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC) doporučují co nejvčasnější testování na HIV s cílem zahájit případnou léčbu co nejdříve po zjištění diagnózy. Celosvětová data ukazují, že včasná léčba zajistí lidem žijícím s HIV kvalitu i délku života srovnatelnou s HIV negativní populací. Navíc u pravidelně a správně léčených pacientů klesá po určité době HIV nálož v krvi na nedetekovatelnou úroveň a pacient se stává neinfekční (N=N, nedetekovatelný = neinfekční). Což znamená, že během nechráněného pohlavního styku nemůže nakazit svého partnera, může založit rodinu a mít zdravé děti, prožije plnohodnotný život.