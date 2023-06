Poslední natáčecí den na zámku Sychrov má za sebou celý štáb, který se podílí na vzniku nové vánoční pohádky České televize s názvem Klíč svatého Petra. Výpravný příběh má originální zápletku vystavěnou kolem ukradeného klíče od nebeské brány.

Ve vánoční pohádce České televize Klíč svatého Petra jednu z hlavních rolí ztvárňuje česká herečka a zpěvačka Berenika Kohoutová. | Video: Jiří Louda

V pohádce režiséra Karla Janáka se představí i herečka a zpěvačka Berenika Kohoutová. „Není mi líto, že nehraji princeznu. Hrát princezny je těžké, musí být hodné, a to se nehraje úplně dobře,“ řekla herečka, která v pohádce ztvárňuje roli podvodnice Emílie.

Co divákům přinese vánoční pohádka Klíč svatého Petra?

Doufám, že bude hezká a povedená a bude se divákům líbit. Naše trojice, kterou ztvárňujeme společně s Filipem Březinou a Markem Kristiánem Hochmanem, je vtipná a roztomilá. Doufám, že přineseme do českých domácností pohodu.

Petr Nárožný hraje postavu krále. Jaké to je hrát s takovým matadorem?

Osobně ho obdivuji. Vrátí se ze zájezdu, spí dvě, tři hodiny a vyrazí natáčet. Je obdivuhodné, jak to zvládá.

Která pohádka patřila k vašim oblíbeným, když jste byla dítě?

Nejraději jsem měla Nesmrtelnou tetu a Šíleně smutnou princeznu. Tu dokonce ještě raději než klasiku jako Tři oříšky pro Popelku. Hlavně pro ten humor a písničky. A když jsem byla starší, tak jsem si oblíbila Starce na chmelu, ale to není úplně pohádka.

Je vám líto, že nehrajete princeznu?Ne (smích). Hrát princezny je těžké, musí být hodné, a to se nehraje úplně dobře

Vedle herectví se věnujete i hudbě. Budou mít fanoušci příležitost si vás někde poslechnout?

Letos mám bohužel koncerty omezené. Hodně natáčím a hraji v divadelním recitále Marta. Zatím je na září naplánován koncert v Brně.

Máte blíže k herectví nebo zpívání?

Herectví mě živí, bez hudby nedokážu být. Jsem vděčná za to, že mohu hrát, ale během následující sezóny bych ráda vykopla nové singly a více zamakala na hudbě. Rok to spalo, nevěděla jsem, kam se v rámci hudby hnout. Teď to chci nakopnout.

Ponesou se písně v duchu dosavadní tvorby, nebo budou „vážnější“?

Vážnější to rozhodně nebude, možná spíše více taneční. Texty ve mně rok zrály a budou hodně vycházet z toho, co prožívám, takže mateřství, ženství, prostě ze života.

Hrajete raději v seriálu nebo ve filmu?Obecně se vnímá, že filmy bývají kvalitnější a seriály už úplně ne, ale v poslední době se to dorovnává. Pro mě je rozhodující hlavně to, o čem projekt je. Kdybych se za své působení v něm měla stydět, tak do něj nejdu. Jsem naštěstí v pozici, že můžu práci odmítat a vybírat si projekty. Ale samozřejmě to se u herce může změnit lusknutím prstu.

A na závěr trochu obligátní otázka. Máte vysněnou roli, postavu, kterou byste si chtěla zahrát?

Ne, tyhle sny já nemám. Ale bavilo by mě zahrát totálně zápornou či divnou, úplně jinou postavu.