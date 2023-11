/FOTO, VIDEO/ Tajemné chodby, skrytá zákoutí a další poklady ukrývá liberecké podzemí. Nahlédnout do této schránky času se nedávno vydal devětadvacetiletý Michal Svoboda, který vystupuje pod svým alter egem Gennaro Dante. Samotného ho překvapilo, kolik vstupů do podzemí po celém městě existuje.

Výprava do libereckého podzemí. | Video: Gennaro Dante

Při zkoumání jednotlivých chodeb přemýšlel, k čemu mohly sloužit. „V podzemí mě fascinuje, že ztrácíte přehled o čase. Navíc tím, že tam není mobilní signál, musí být člověk nejen obezřetný, ale hlavně v psychické i fyzické pohodě,“ řekl Svoboda.

Sám díky návštěvě podzemního světa odhalil další stránku své povahy a zapracoval na tom, aby udržel chladnou hlavu. „Osobně mě fascinuje to neuvěřitelné ticho a temnota, která na vás dýchá ze všech stran,“ svěřil se. Do budoucna plánuje návštěvy opuštěných areálů a budov za hranicemi České republiky, a to konkrétně expedici do Bosny a Hercegoviny.