Jak informovala policejní mluvčí Ivana Baláková, podvodníci ženám nabízejí seznámení s nezadanými charismatickými americkými vojáky a mužům zase kontakt na okouzlující ruské krásky.

„I když evidujeme řádově jen jednotky těchto případů, škody se u každého jednotlivého z nich pohybují ve vysokých částkách,“ řekla mluvčí. Tento rok už mají policisté tři nová oznámení u legendy „americký voják“ a tři u podvodu na online seznamce.

Kriminalisté na Jablonecku aktuálně řeší trestní oznámení na neznámého pachatele, který na internetové seznamce vystupoval jako atraktivní kráska z Ruska. Její profilová fotografie zaujala v polovině července muže středních let z Jablonecka, který se osmělil a napsal jí. Neznámá mu odpověděla obratem. Už druhý den mu navrhla, aby si dopisovali přes mail a ze seznamky se odhlásila. Asi po měsíci mu začala zasílat fotografie ze svého rodinného i pracovního prostředí. Tvrdila mu o sobě, že je učitelka. Psali si spolu velmi intenzivně a počátkem září začali oba přemýšlet o osobním setkání.

„Kráska muže postupně vmanipulovala do toho, že jí na finanční výdaje spojené s cestou do Česka poslal celkem 130 000 korun,“ konstatovala Baláková. Nejprve si muži řekla o menší částku na vyřízení pasu, a když ji dostala, svůj požadavek navýšila. Nalhala mu, že ji z Moskvy nechají odcestovat, jen když prokáže, že má dostatečné finance. Nakonec z něj vymámila 4 600 eur, kterými měla pokrýt tři měsíce pobytu v České republice. „Krásné neznámé to ale nestačilo a ještě před avizovaným odletem do České republiky si svému mecenášovi napsala o dalších 130 000 korun na úhradu dluhů, kterými je zatížen její dům v Rusku,“ uvedla Baláková.

Až poté podvedenému definitivně došla trpělivost a vyzval ji, aby mu všechny peníze vrátila. Toto přání vyslovil 30. září a od té doby s ním žena nekomunikuje. „Je téměř jisté, že se stal obětí podvodu a své peníze už nikdy neuvidí,“ podotkla mluvčí policie.

Obětí podvodu se v srpnu stala také žena středního věku z Českolipska, kterou přes sociální síť Facebook oslovil údajný americký voják toho času sloužící na misi v Afghánistánu. Cizinec jí poslal žádost o přátelství, kterou přijala. Vdané ženě pak přiblížil svůj životní příběh.

Později ho vylepšil nevšedními zážitky z bojiště i zprávou o pohádkovém zbohatnutí, které ho náhle potkalo. „Tvrdil o sobě, že má na světě jen 12letého syna, který studuje univerzitu v Londýně. Manželku údajně pohřbil po tragické dopravní nehodě,“ uvedla podvedená paní.

Psal jí doslova pohádky, třeba o tom, že odjíždí na utajenou vojenskou operaci, ze které se vrátil jako hrdina, jenž zachránil vlivného šejka, který mu z vděčnosti vyplatil odměnu ve zlatě. Jeho hodnota měla činit 9 milionů korun. Následně ji požádal o to, zda by toto zlato mohl zaslat na její adresu s tím, že si ho později vyzvedne. „Žena souhlasila a dala mu svoji adresu, za doručení balíku nakonec sama platila velkou sumu peněz. Podvodník jí posílal opakovaně zprávy o tom, jak je doručení balíčku ohroženo, a prosil ji, aby jeho bezpečnost pojistila nejrůznějšími poplatky, které se v součtu vyšplhaly na 180 000 korun,“ vylíčila Baláková.

Jak poznamenala, přesto měl v souvislosti s transportem jeho údajného jmění na ženu další finanční požadavky, kterým nemohla vyhovět, protože tyto peníze neměla. „V té chvíli na ni začal nepříjemně tlačit, aby si peníze půjčila v bance, což se jí nelíbilo a případ oznámila na policii. I v tomto případě se jedná o podvod,“ uvedla Baláková.

Policisté proto doporučují, aby lidé žádné peníze nikam neposílali. „Pokud jsou vaše virtuální přátelství na sociálních sítích nebo online seznamkách zatěžována finančními požadavky, peníze nikomu za žádných okolností neposílejte a najděte si raději jiné přátele. Ušetříte si tím nejen velké osobní zklamání, ale také hodně peněz,“ zdůraznila policistka Baláková.

Případ z Českolipska není v tuzemsku ojedinělý. Na devět let do vězení poslal už dříve soud ženu z Brněnska, která údajnému americkému vojákovi ve výslužbě poslala dokonce 110 milionů korun. Většinu peněz vyvedla z firmy, kde pracovala jako účetní. „Říkal, že mě miluje, sliboval mi spokojený a zabezpečený život,“ řekla u soudu Dana N. o příteli, kterého nikdy neviděla. Potkali se na internetové seznamce.