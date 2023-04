V sobotu 15. dubna se koná jubilejní 60. derby mezi týmy FK Jablonec nad Nisou a FC Slovan Liberec.

Ilustrační foto. | Foto: Deník/Miroslav Kucej

Několik desítek policistů z pořádkové, kriminální i dopravní policie v sobotu dohlédne na bezproblémový průběh fotbalového derby mezi týmy Jablonce a Liberce, které má start v 16 hodin na stadionu Střelnice v Jablonci nad Nisou. „Na základě dosud získaných informací policisté vyhodnotili tento zápas jako rizikový a lze předpokládat, že ze strany některých neukázněných příznivců klubů a diváků by mohlo dojít k narušení veřejného pořádku,“ uvedla jablonecká policejní mluvčí Dagmar Sochorová.

Na místě budou policisté z Krajské pořádkové jednotky Krajského ředitelství policie Libereckého kraje, dále policisté pořádkové i dopravní policie, kriminalisté, psovodi a svoji nezastupitelnou úlohu budou mít i členové antikonfliktního týmu. Zapojí se také strážníci jablonecké městské policie. Na stadionu bude z důvodu zajištění bezpečnosti také zvýšený počet pořadatelů a pracovníků bezpečnostní agentury, kteří budou pro případ řešení konfliktů neustále v úzkém kontaktu s policisty.

„Žádáme všechny návštěvníky uvedeného utkání, kteří do místa jeho konání přijedou motorovými vozidly, aby s nimi parkovali na místech tomu určených a respektovali dopravní značení o zákazech stání i zastavení,“ upozornila Sochorová. Fanoušci libereckého fotbalového týmu v minulosti do Jablonce přijížděli na zápasy převážně vlaky a tramvajemi. V sobotu však podle policie přijedou autobusy, které budou odjíždět z Liberce od stadionu U Nisy už dvě hodiny před výkopem. Tyto autobusy fanoušky dovezou až přímo před jablonecký stadion ke vstupu v ulici Vrkoslavická a po utkání je zase odvezou zpět do Liberce.

„Dále upozorňujeme všechny občany na dočasnou úpravu dopravního značení v ulicích Vrkoslavická a U Stadionu, která bude platit již před zahájením samotného utkání, v jeho průběhu i bezprostředně po jeho ukončení. Z důvodu zajištění nerušeného průběhu celé akce žádáme všechny občany, kterých se toto opatření dotkne, aby jej respektovali a dbali pokynů členů pořadatelské služby, kteří budou na místech přítomni,“ dodala Sochorová.

Pro návštěvníky fotbalového utkání i zákazníky obchodního centra, kteří budou mít svá vozidla zaparkovaná na parkovišti u obchodního centra Kaufland, je důležitá rovněž informace, že po skončení utkání bude pro jejich odjezd z tohoto místa otevřen i boční nouzový výjezd do ulice Masná. To byl mělo zabránit tvoření kolon na parkovišti při hlavním výjezdu do ulice Turnovská.