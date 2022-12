Z čerstvých dat je zřejmé, že nejvyšší nárůst nemocnosti 94,1 % je zaznamenán ve věkové skupině 6–14 let, dále pak u nejmenších dětí ve věkové skupině 0–5 let a to o 41,3 %. „Nemocnost se zvýšila i u tzv. chřipce podobných onemocnění a to o 119 %. V tomto týdnu evidujeme 36 nově potvrzených případů chřipky A, celkově 51 případů,“ řekla Balašová. Jak doporučila, i nyní je stále vhodná doba na očkování proti chřipce. „Zejména rizikovým skupinám doporučujeme s očkováním neváhat,“ zdůraznila.