"Čerstvý jihovýchodní vítr může dosahovat až 90 km za hodinu, na horách až 125 km za hodinu. Je potřeba zajistit okna, dveře, odstranit nebo upevnit volně uložené předměty, zabezpečit skleníky apod. Nezdržovat se a neparkovat zejména v okolí starších budov, v blízkosti větších stromů a vysokých stožárů. Nechodit do lesa a nepřibližovat se k spadlým drátům elektrického vedení. Na horách omezit vycházení a nevydávat se na túry. Dodržovat pokyny Horské služby," doporučují meteorologové. Výstraha platí od 4. do 7. prosince.

První škody, které způsobil silný vítr, se objevily už během páteční noci. Na jejich odstranění pracoval tým krajského Hasičského záchranného sboru. "Během noci zasahovali hasiči u 21 událostí spojených se silným větrem, které probíhaly převážně na Frýdlantsku. Ve většině případů se jedná o popadané stromy blokující komunikace, železniční trať, popřípadě spadané větve na dráty elektrického vedení," informovali hasiči na twitteru.

Podle starosty Hejnice Jaroslava Demčáka šlo o první vichřicovou noc ze 3, které mají přijít a lidé by měli počkat do pondělí s nahlašováním škod pojišťovně. "Nárazy až 28 m/s odneslo pár stromů a spousta větví a popelnic, které korzují po městě v poloze ležmo. Nyní přes den by se mohly poryvy malinko zmírnit, ale vítr opět zesílí do vichřice v nočních hodinách. Proto jestli nemáte nějaký velký problém, tak nyní raději nelezte na střechy a další místa, kde vám případně chybí části krytin, může to být nebezpečné. Počkejte až do pondělí, to stejné s hlášením na pojišťovny, dvě další noci tu budou podobné," napsal Demčák.



Silný vítr ale nefouká pouze na Frýdlantsku. Maximální rychlosti dosáhl třeba na Ještědě. Kvůli tomu v sobotu nevjela ze své stanice ani lanová dráha na horu.