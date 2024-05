Předpověď počasí na víkend je při nejmenším rozporuplná, organizátoři některých akcí už zvažují zrušení či přesun plánovaného programu. Týká se to především akcí na Den dětí, kterých není naplánovaných zrovna málo. Mezi nimi je třeba Óóóbří dětský den v areálu Obří sud Javorník. Naopak Ještědská Odysea s deštěm sice počítá, ale rušit program nehodlá.

Zrušení akce Dětský den. | Foto: Foto: Rekreačně sportovní areál Obří sud Javorník

Organizátoři dětského dne v reálu Obřího sudu na Javorníku se rozhodli zrušit celou akci kvůli počasí. “Milí velcí i malí návštěvníci a návštěvnice, s velikou lítostí oznamujeme, že dne 1. 6. 2024 rušíme naši akci Óóóbří dětský den na Javorníku. Počasí nám nepřeje a předpověď počasí je špatná,” napsali na svůj facebook.

Naopak Ještědská Odysea se bude konat i navzdory nepříznivým zprávám meteorogů. “Vnímáme aktuální předpověď počasí a vypadá to, že nám letos opět sprchne. Budeme to brát jako lidé, kteří strávili velkou část svého života v “nočníku Evropy”, kde ještě nedávno platilo, že “buď prší, nebo jdeš do kopce” a připravíme se na to,” vzkázali návštěvníkům. Doufají, že je to nejhorší obejde, ale přesto radí si vzít dobrou obuv a deštník, pláštěnku či pončo. “Murphyho zákon jasně říká, že pokud se proti dešti dostatečně vybavíme, pršet nebude vůbec,” hýří v příspěvku na facebooku optimismem.

Podle Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) bude na území Libereckého kraje v sobotu zataženo s občasným deštěm, místy i vydatnějším mezi 20 a 30 mm, ojediněle bouřky. Během dne částečně ubývání srážek a oblačnosti. Nejvyšší denní teploty 17 až 20 °C. V neděli očekávají meteorologové zataženo až oblačno a občasný déšť nebo přeháňky, místy i bouřky. “Během dne přechodně i polojasno,” uvádějí. Teploty by se přes den měly pohybovat mezi 18 a 22 °C.

