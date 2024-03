Že Velikonoce letos připadly na poměrně brzké datum asi netřeba připomínat, jsou už totiž za dveřmi a slavíme je teď o prodlouženém víkendu od 29. března. Přes časný velikonoční termín to ale vypadá na teplé počasí, a to i v Libereckém kraji. Konkrétně v Liberci bude podle předpovědi nejteplejší neděle, kdy se mají teploty vyšplhat přes den až k 20 stupňům a v České Lípě dokonce až na 23 °C.

Ilustrační foto. Velikonoce. | Foto: Foto: Jan Škrle

Radovat se můžou koledníci i lidé, kteří volné dny neslaví tradičně, ale vyrážejí na výlety nebo za sportem. Pátek bude ještě chladnější, v Libereckém kraji by teploměry měly ukazovat 15 °C. Předpověď počasí ale hlásí, že o velikonočním víkendu se ukazatele vyšplhají nad hranicí dvacítky. Na Českolipsku by mělo být v sobotu dokonce 23 °C. Pondělí koledníky zase trochu zchladí, na Liberecku a Jablonecku spadnou teploty na 13 stupňů, na Českolipsku by se měly pohybovat kolem patnácti.

Počasí o prodlouženém víkendu ovlivní teplý vzduch z jihu, v pátek a sobotu bude foukat jenom mírně a právě z tohoto směru. Ve Frýdlantském výběžku ale očekávají meteorologové místy nárazy větru kolem 15 m/s. Přízemní mrazíky by se měly objevit jenom ojediněle, a to pravděpodobně v pátek. Další noci už by se teploty měly držet kolem deseti stupňů na celém území Libereckého kraje.

Velikonoce jsou takzvané pohyblivé svátky, jejich datum se mění každý rok, a to v rozmezí od března až do poloviny dubna. Letos připadá Velikonoční neděle na první neděli po jarním úplňku, tedy na 31. března. Nezvykle teplé už byly letošní zimní měsíce, teď se trochu ochladilo, ale vypadá to, že jaro přece jen vyhraje a na Velikonoce se vrátí v plné síle.

