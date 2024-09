O minulém víkendu nás počasí namlsalo téměř letními teplotami, ty se sice vrátit nechystají, přesto ale předpověď počasí pro Liberecký kraj slibuje poměrně pěkný víkend. V neděli by mohlo být jasno, čekat lze ale už ojediněle i přízemní mrazíky.

Ještě v pátek bude podle meteorologů v Libereckém kraji spíš zataženo až oblačno, na horách může pršet, déšť by měl nejpozději v sobotu během dne od severozápadu ustávat a oblačnost ubývat až do úplného vyjasnění. Teploty se budou v sobotu pohybovat mezi 12 až 16 stupni a foukat by měl jenom mírný vítr.

Nedělní předpověď Českého hydrometeorologického ústavu pro Liberecký kraj slibuje jasno až polojasno, nad ránem se můžou vyskytnout přízemní mrazíky, ale teploty budou přes den velmi podobné těm sobotním, čekat můžete průměrně 14 stupňů.

