Projekt liberecké náplavky, která má vzniknout v dolním centru města nedaleko krajského úřadu, se posunul o krok blíže k realizaci.

Liberecká náplavka má vzniknout během následujících let v dolním centru města nedaleko Krajského úřadu, bude se na ní podílet kraj i město. | Foto: Kancelář architektury města Liberec

Jednou z překážek bránících výstavbě náplavky byl podle vedení hejtmanství až do současné doby fakt, že pobřežní zeď, na jejímž místě má schodiště s pozvolným vstupem do řeky vzniknout, bylo ve vlastnictví Povodí Labe. To začátkem března odsouhlasilo smlouvu, na základě které bude zeď prodána kraji a ten ji posléze zbourá a vybuduje postupný přístup k řece Nise.