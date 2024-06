Mezi zrušené pobočky se zařadila i ta v Machníně, Jak zmínila místní obyvatelka Alena, změna se jich úplně nedotkla a když si potřebuje něco zařídit, využije hlavní poštu nebo pobočku u libereckého vlakového nádraží. „Je pravda, že jsem více využívala pobočku v Globusu, ale ta je taky zavřená. Abych byla upřímná, na poštu jsem nechodila nijak často, takže se mě to moc nedotklo,“ řekla Deníku. Naopak seniorce Ludmile zrušení pobočky ve Vojanově ulici ve čtvrti Františkov zkomplikovalo život. Bydlí v těsné blízkosti budovy, ve které dříve pobočka sídlila, a chodila si sem pro důchod i zaplatit inkaso. „Už jsem si zvykla, ale mrzí mě to. Nyní mi cesta na poštu zabere více času, když musím až k nádraží. Navíc tam bývají častěji fronty, na to jsem nebyla zvyklá,“ svěřila se Deníku.

To bývalá pobočka České pošty na libereckém sídlišti Kunratická se může pochlubit novým začátkem. Proměnila se ve vůbec první re-use centrum ve městě pod Ještědem. Provozuje ho přibližně půl roku Nábytková banka Libereckého kraje. Pracovníci nábytkové banky ve vlastní režii a svépomocí prostory upravili. Využili nejen původních příček poštovních přepážek, ale i dřívějšího vybavení pobočky a veškerý materiál, aby neplýtvali prostředky. Oprav se dočkala i podlaha. Vedle samotného obchodu vznikly i kancelářské prostory pro zaměstnance. „Hodně lidí si na nás zvyklo, máme spoustu stálých zákazníků, kteří chodí hledat poklady k nám do krámku. Každý, kdo k nám dorazí, přijde vlastně za svou vzpomínkou. Najde něco, co mu připomene zážitky minulosti,“ uvedla ředitelka Nábytkové banky Libereckého kraje Jitka Večerníková.

Jejím primárním cílem je nabídnout kompletní startovací sadu pro nízkopříjmové domácnosti či vysokoškolské studenty, kteří bydlí na kolejích. Zájemci zde seženou bytový textil, nádobí, drobné funkční elektrospotřebiče a dekorativní předměty. Utržené peníze využívají na podporu financování dopravy materiální pomoci. „Lidé k nám mohou přinést i věci, které oni sami nepoužívají, a je možné, že pak potěší někoho dalšího,“ podotkla Večerníková.

Pobočku ve Vesci nechce zatím ani město

Na nový příběh čeká bývalá pobočka pošty v libereckém Vesci. V samotném domě se kromě prázdných prostor nachází v prvním patře dva nájemní byty o velikosti 1+1 a 3+1 a jeho aktuální pořizovací cena je 7,83 milionu korun. Do aukce jde dům už poněkolikáté, dokonce došlo i ke snížení minimální nabídkové ceny. Další aukce se uskuteční 10. července. V minulosti se do aukce nezapojilo město Liberec, podle náměstka primátora pro územní plánování a majetkoprávní záležitosti Adama Lenerta je cena stále vysoká. „Objekt nedisponuje velkým pozemkem. A když to srovnáme s loňskou koupí domu s šesti byty a velkým pozemkem Na Žižkově v Rochlici za 12,5 milionu korun, který je blíže k centru města, tak ta cena je neadekvátní,“ osvětlil v minulosti.

Redukce poboček byla stanovena podle parametrů Českého telekomunikačního úřadu, konkrétní pošty pak byly vybrány podle návštěvnosti klientů, podle počtu uskutečněných transakcí, ekonomické rentability svého provozu a podle kritérií, jež jsou důležitá z pohledu klienta, jako jsou například bezbariérový vstup nebo dostupnost městskou hromadnou dopravou. Vlnu nevole vyvolalo rozhodnutí zrušení pobočky v libereckém nákupním centru Géčko, dokonce vznikla i petice proti ukončení provozu.

