„Tématu Albrechta z Valdštejna se Sdružení Český ráj věnuje již řadu let. V posledních dvou sezonách se společně s dalšími partnery rozhodlo téma oprášit. Představilo jej v novém kabátě s doplněním o další turistické atraktivity z Českého ráje i okolních regionů, jako jsou například město Vrchlabí, hrad Bezděz, zámek Grabštejn nebo Valdštejnské domky v Liberci,“ řekla Lenka Bevilaqua ze Sdružení Český ráj.

Z obézního kluka je šťastná žena. Jenny Rinn žije v Liberci a povzbuzuje ostatní

Projekt Po stopách Albrechta z Valdštejna propojuje místa spojená s postavou tohoto slavného vojevůdce. Vypravit se za ním můžete do jeho někdejšího frýdlantského panství a navštívit Jičín, město, které právě za vlády Albrechta z Valdštejna dosáhlo svého největšího rozmachu.

Vydat se můžete také do Nové Paky, Lomnice nad Popelkou, Turnova, na hrad Valdštejn, zámek Hrubý Rohozec, zříceninu hradu Trosky či zámek Mnichovo Hradiště, kde jsou uloženy vévodovy ostatky. Jeho stopy však dalece překračují hranice Českého ráje, neboť jeho vévodství dosahovalo až do České Lípy a na severu nad Frýdlant. V rámci putování za jeho odkazem proto můžete navštívit také Bezděz, Frýdlant, Lemberk nebo Valdštejnské domky v Liberci. Za prohlídku jistě stojí i město Cheb, které bylo roku 1981 prohlášeno městskou památkovou rezervací, a kde byl vévoda roku 1634 zavražděn.

Pamětní mince pro aktivní

Mapa s katalogem, do kterého lze sbírat razítka, a ukázka odměnZdroj: se svolením Sdružení Český rájVšechna tato místa jsou zanesena do Valdštejnovy mapy, kterou lze získat v informačních centrech a v zapojených objektech. „Při návštěvě každého místa, které je na mapě uvedeno, obdržíte razítko do mapy. Za tři razítka ze tří různých objektů získáte odměnu, a to pamětní minci putování. Po získání šesti razítek na vás čekají Valdštejnův blok a tužka,“ doplňuje mluvčí sdružení Pavel Charousek. Odměny bude možné vyzvednout na „razítkovacích místech“ označených na mapě logem Albrechta z Valdštejna.

Navíc s koncem letní turistické sezony hra nekončí. Některé památky zapojené do projektu jsou přístupné nebo otevřené celoročně, a tak zájemci o valdštejnskou tematiku mohou nadále navštívit historické centrum Jičína, zámky Sychrov, Svijany po předchozí domluvě, Dětenice, otevřena bude i Horní Branná, pokud dorazíte ve skupině minimálně deseti lidí a dohodnete návštěvu předem.

Třináct statečných a vytrvalých. Závodníci vynášeli sudy piva na Ještěd

Dále určitě stojí za návštěvu v zimě třeba Františkánský klášter v Hostinném, Městské muzeum a galerii v Lomnici nad Popelkou, Valdštejnskou lodžii v Jičíně a Krkonošské muzeum ve Vrchlabí. Ve hře jsou zapojená také celoročně otevřená turistická informační centra v Nové Pace, Jičíně, Turnově, České Lípě, Prague City Tourism, v Chebu a Liberci.

„Putování po stopách Albrechta z Valdštejna s motivační hrou, při níž návštěvníci mohou získat Valdštejnovu minci, poznámkový blok a tužku, bude pokračovat i v sezoně 2023,“ uzavřela Lenka Bevilaqu.