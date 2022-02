„Největší ukrajinská města jsou bombardována. Hynou mladí ukrajinští chlapci, kteří vyšli se zbraní bránit svou zem. Chci vám říct, že my Ukrajinci, nedáme svoji zemi ruskému agresorovi. Do posledního člověka budeme bojovat za to, abychom zůstali svobodným a nezávislým národem a státem,“ pokračoval Shkurhan, jehož řeč vyvolala okamžitý potlesk.